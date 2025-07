'Ted Lasso': nova temporada será nos EUA e com time feminino; veja tudo o que já sabemos

A quarta temporada de "Ted Lasso" entrou em gravação nesta segunda-feira, 21. E a Apple TV+ divulgou os primeiros detalhes sobre os novos episódios: o primeiro é que a série será filmada em Kansas, cidade natal de Jason Sudeikis. E o segundo é que, agora, Ted Lasso treinará um time feminino de futebol, de segunda divisão.

Se na primeira temporada o treinador trouxe uma visão otimista para um time em crise, agora ele terá que transferir esse espírito de liderança para um time de futebol feminino. E viverá na pele as diferenças e dilemas dos jogadores de um time masculino e um feminino.

Como foi nos anos anteriores, a trama vai além do simples esporte. O caminho de Ted será repleto de reviravoltas emocionais e desafios que, segundo a Apple TV+, farão todos os envolvidos na série crescerem e se reinventarem — incluindo a própria equipe de roteiristas, que promete explorar novos elementos narrativos.

Novo elenco?

A série, que conquistou corações e prêmios ao longo de sua trajetória, volta com Sudeikis no papel do carismático treinador do AFC Richmond. Ao lado da equipe já reconhecida, Ted aprenderá a correr riscos e tomar decisões rápidas em um cenário onde nada é como antes.

Como não seria "Ted Lasso" sem os personagens já reconhecidos, a quarta temporada traz de volta Hannah Waddingham (Rebecca Welton), Brett Goldstein (Roy Kent), Juno Temple (Keeley Jones), Brendan Hunt (Coach Beard) e Jeremy Swift (Leslie Higgins). Mas também promete novas adições ao elenco: Tanya Reynolds, Faye Marsey, Rex Hayes.

Entre as adições mais aguardadas, está Grant Feely, que assumirá o papel de Henry, filho de Ted Lasso.

Escudo de ouro da Apple TV+

Desde a estreia, em 2020, Ted Lasso quebrou recordes no Apple TV+ e conquistou uma legião de fãs. A série de comédia não apenas foi a mais indicada ao Emmy logo na primeira temporada, como também se tornou uma das maiores vencedoras consecutivas da premiação nas duas primeiras temporadas.

Em 2021 e 2022 levou a estatueta de Melhor Série de Comédia e Melhor Ator, para Jason Sudeikis. Brett Goldstein e Hannah Waddingham levaram, ambos, os prêmios de Melhor Ator e Atriz coadjuvantes no Emmy Awards. Sudeikis também levou o prêmio nos dois anos no Globo de Ouro.

A série também se destaca no universo do streaming pela autenticidade e otimismo, uma das características que mais agradam os espectadores. Ao todo, foram 13 prêmios no Emmy Awards, dois prêmios no Globo de Ouro, sete no Critics's Choice, e três no Screen Actors Guild (SAG).