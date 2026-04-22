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Taylor Swift e Travis Kelce: tudo o que se sabe (até agora) sobre o casamento

Rumores sobre data, local e estilo da cerimônia aumentam a expectativa em torno do casal mais comentado do momento

Taylor e Travis: fontes indicam planos em andamento, mas casal segue discreto (Instagram/Reprodução)

Taylor e Travis: fontes indicam planos em andamento, mas casal segue discreto (Instagram/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de abril de 2026 às 17h43.

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Desde que anunciaram o noivado, em 26 de agosto de 2025, Taylor Swift e Travis Kelce passaram a concentrar ainda mais a atenção dos fãs e da imprensa. Nos meses seguintes, surgiram rumores sobre data, local, convidados e formato da cerimônia, mas as informações mais recentes indicam que o casal pretende conduzir tudo de forma reservada.

A confirmação do compromisso aconteceu nas redes sociais, com o anúncio rapidamente se tornando um dos posts mais curtidos e compartilhados do Instagram.

Veja o post feito pela cantora, que teve 14 milhões de curtidas em só na primeira hora no ar, segundo dados da própria Meta:

Cerimônia deve ser privada

Uma das principais atualizações é que Swift e Kelce não devem fazer um casamento grandioso e público. Segundo fontes ouvidas pela revista People em setembro de 2025, os dois querem uma celebração mais íntima, preservando a privacidade e evitando transformar o evento em um espetáculo midiático.

Taylor já afirmou que gostaria de fazer um casamento em um destino especial, embora sem revelar o local. Ao comentar o assunto, a cantora disse que nunca tinha pensado tanto em casamento até conhecer “a pessoa certa”.

Outro detalhe já comentado publicamente envolve a trilha da cerimônia. Em participação no podcast New Heights, Travis Kelce afirmou que ele e Taylor são mais do tipo que prefere música ao vivo em vez de DJ.

Quando o casamento pode acontecer?

Ainda não há data oficial confirmada, mas uma informação publicada em março de 2026 pelo jornalista Nate Taylor, da ESPN, trouxe uma pista importante: segundo ele, Kelce pretende se casar com Swift antes do início do treinamento do Kansas City Chiefs, clube da NFL, marcado para 22 de julho de 2026.

Ao mesmo tempo, um dos rumores que mais circularam recentemente — o de que a cerimônia aconteceria em 13 de junho de 2026, no resort Ocean House, em Rhode Island — foi desmentido. A organizadora responsável por um casamento marcado no local nessa data afirmou publicamente que Taylor Swift não é a noiva do evento, derrubando a especulação sobre o endereço e o dia.

Em fevereiro de 2026, o apresentador Graham Norton também gerou burburinho ao publicar que Taylor já teria uma data para o casamento.

Quem pode estar entre os convidados?

A lista de convidados segue sob sigilo, mas algumas informações já vieram à tona. Segundo uma fonte próxima à cantora divulgada pela People, Zoë Kravitz está entre as convidadas para o casamento.

Outro nome cercado de expectativa é o de Ed Sheeran. Em setembro de 2025, o cantor disse que ainda não havia recebido o convite do casal. Mais tarde, porém, Taylor insinuou que o amigo poderia se apresentar em algum momento da comemoração, o que alimentou rumores sobre uma participação musical na festa.

E o vestido?

De acordo com o The Knot, a opção mais provável seja que um modelo exclusivo da Ralph Lauren. Afinal, foi dessa marca o vestido usado por Taylor em seu pedido de casamento. A marca já criou vestidos para outras noivas celebridades como Lily Collins, Priyanka Chopra e Selena Gomez.

Outra opção forte seria um modelo assinado por Vivienne Westwood. A grife já vestiu noivas famosas como Miley Cyrus e a fictícia Carrie Bradshaw e forneceu figurinos para a The Eras Tour, última turnê de Taylor Swift. Oscar de la Renta seria a terceira aposta do The Knot, já que a cantora costuma usar looks do estilista de luxo em tapetes vermelhos e vestiu um modelo da marca para o casamento de Selena Gomez.

Acompanhe tudo sobre:Taylor SwiftCasamento

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