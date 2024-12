The Eras Tour: Taylor Swift finaliza turnê mais lucrativa da história; veja valor

A cantora Taylor Swift finalizou no domingo, 8, sua turnê mundial "The Eras Tour" após mais de um ano e meio viajando por uma série de países, incluindo o Brasil. A turnê, que começou em março de 2023, já é a mais lucrativa da história.

Estimativas da Pollstar apontam que a "The Eras Tour" pode ter faturado US$ 2,63 bilhões totais e US$ 17,3 bilhões apenas com os ingressos.

Em 2023, Swift alcançou um marco histórico ao realizar a primeira turnê mundial a ultrapassar US$ 1 bilhão em faturamento, de acordo com a Pollstar. O recorde anterior pertencia a Elton John, cuja turnê, realizada ao longo de cinco anos, vendeu seis milhões de ingressos e arrecadou US$ 939 milhões.

Em média, segundo a Pollstar, os "swifties" (como são chamados os fãs da cantora) gastaram cerca de US$ 40 nos primeiros 60 shows da turnê, o que gerou uma receita estimada de US$ 440,8 milhões. Ao todo, Swift fez 152 shows em 52 países, incluindo o Brasil — onde performou no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Mas, segundo cálculos da The Economist, Swift poderia ter faturado muito mais.

Isso porque, durante a turnê, os fãs participaram de um forte mercado paralelo de revendas em todos os lugares do mundo, usando sites como StubHub e grupos em redes sociais como o Facebook. Em um dos shows esgotados em Indianápolis, nos EUA, um fã adquiriu um ingresso por US$ 10.400.

Assistir aos shows na Europa pode ter sido mais econômico do que nos Estados Unidos. De acordo com a revista, o custo médio de assistir a um show em Paris, incluindo gastos com passagens e hospedagem, poderia ser cerca de US$ 250 menor do que em Nova York.

A turnê também causou impacto econômico por onde passou.

O California Center for Jobs & the Economy, por exemplo, estimou que a "The Eras" gerou US$ 320 milhões para a economia local. Em 2023, a Bloomberg Economics estimou que os fãs de Swift e Beyoncé contribuíram com US$ 5,4 bilhões para o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no terceiro trimestre.

"Mastermind"

No ano passado, Swift se tornou a primeira mulher bilionária do mundo a chegar à marca somente com lucros provenientes de sua música, segundo a Forbes.

Com uma fortuna estimada em US$ 1,6 bilhão até o domingo, Swift chegou a esse patamar com os lucros já altos da The Eras Tour em 2023 e também com o valor estimado de seu catálogo musical.

A Forbes aponta que a fortuna de Swift é composta por quase US$ 600 milhões vindos de royalties e turnês, além de um catálogo avaliado em cerca de US$ 600 milhões. A cantora também tem aproximadamente US$ 125 milhões investidos em imóveis.

As turnês mais lucrativas da história

The Eras Tour, Taylor Swift, US$ 2,6 bilhões Farewell Yellow Brick Road, Elton John, US$ 939 milhões The Divide Tour, Ed Sheeran, US$ 776 milhões U2 360° Tour, U2, US$ 736 milhões Music of the Spheres World Tour, Coldplay, US$ 618 milhões Love on Tour, Harry Styles, US$ 617 milhões Not In This Lifetime…, Guns N' Roses, US$ 584 milhões Renaissance World Tour, Beyoncé, US$ 580 milhões A Bigger Bang Tour, The Rolling Stones, US$ 558 milhões No Filter Tour, The Rolling Stones, US$ 547 milhões*

*Dados de Visual Capitalist, Billboard, Yahoo! Finance e Pollstar