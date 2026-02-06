Taylor Swift: Domhnall Gleeson e mais famosos estão no clipe de 'Opalite'

Taylor Swift lançou o videoclipe de “Opalite”, segunda faixa de trabalho do álbum “The Life of a Showgirl”. A produção estreou nesta sexta-feira, 6, com exibição exclusiva no Spotify e no Apple Music, antes de chegar ao YouTube no dia 8.

O vídeo tem uma linguagem inspirada em comerciais dos anos 1990 e se apresenta, inicialmente, como uma propaganda fictícia de um produto chamado Opalite, anunciado como um spray capaz de resolver conflitos pessoais e transformar situações difíceis em cenários ideais.

A narrativa acompanha Swift ao receber uma pedra como melhor amigo. A cantora passa a tratar o objeto como companheiro inseparável, em cenas que incluem atividades cotidianas, momentos de lazer e interações sociais.

Quais famosos estão no clipe?

Ao longo do clipe, surgem participações de Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Domhnall Gleeson, Lewis Capaldi e Graham Norton. O elenco reúne todos os convidados que dividiram o sofá com Swift em um episódio do The Graham Norton Show exibido em outubro. E o ator Cillian Murphy, de Peaky Blinders, também faz uma "ponta".

Cada participação aparece em um contexto distinto. Lee interpreta uma artista exibida em um programa musical, Turner-Smith assume o papel de apresentadora fitness, e Gleeson surge vivendo um relacionamento conflituoso com um cacto. Após utilizar o produto Opalite, o personagem de Gleeson passa a contracenar com Swift, com quem desenvolve um romance retratado em fotos encenadas em um shopping center.

O clipe termina com Swift e Gleeson disputando uma competição de dança, vestidos com agasalhos coloridos, e encerra com imagens que remetem ao reencontro do elenco no próprio The Graham Norton Show.

Em publicação em seu perfil do Instagram, Swift afirmou que a ideia do vídeo surgiu durante a gravação do programa. Segundo a cantora, um comentário feito por Gleeson despertou a inspiração para o roteiro, que foi escrito por ela e enviado ao ator dias depois. A proposta incluía convidar todos os participantes do programa para integrar o projeto.

“Opalite” estreou em 2º lugar na Billboard Hot 100 e segue entre as músicas de melhor desempenho do álbum, ocupando recentemente a 10ª posição na 17ª semana no ranking.

Durante a divulgação do disco, Swift explicou que a faixa é a preferida de seu noivo, Travis Kelce. A cantora afirmou que o título faz referência a uma opala sintética e funciona como metáfora para a ideia de que a felicidade pode ser construída.

Lançado em outubro, “The Life of a Showgirl” registrou 2,7 milhões de cópias vendidas no primeiro dia e se tornou o álbum mais consumido da história do Billboard 200, superando “25”, de Adele. O primeiro single, “The Fate of Ophelia”, alcançou o topo da parada e permaneceu por dez semanas não consecutivas na liderança.