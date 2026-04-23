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Taylor Swift é a artista com mais streamings na história do Spotify

Plataforma divulgou listas de artistas, álbuns e músicas mais ouvidos de todos os tempos ao completar 20 anos

Taylor Swift: cantora é a artista mais ouvida na história do Spotify (Taylor Swift/Reprodução)

Taylor Swift: cantora é a artista mais ouvida na história do Spotify (Taylor Swift/Reprodução)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 23 de abril de 2026 às 08h51.

A cantora Taylor Swift é a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify, segundo ranking divulgado pela plataforma nesta quinta-feira, 23, como parte das comemorações pelos 20 anos do serviço.

A lista reúne os artistas, álbuns e músicas mais reproduzidos da história da empresa. Atrás de Swift, aparecem Bad Bunny, Drake, The Weeknd e Ariana Grande entre os cinco primeiros colocados no ranking de artistas.

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Confira o top 10:

  1. Taylor Swift
  2. Bad Bunny
  3. Drake
  4. The Weeknd
  5. Ariana Grande
  6.  Ed Sheeran
  7. Justin Bieber
  8. Billie Eilish
  9. Eminem
  10. Kanye West

Os álbuns mais ouvidos da história do Spotify

Na lista de álbuns, o primeiro lugar ficou com Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny, lançado em 2022. Em seguida aparecem Starboy, de The Weeknd, ÷, de Ed Sheeran, Sour, de Olivia Rodrigo, e After Hours, também de The Weeknd.

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No top 20 completo, The Weeknd é o artista com mais entradas, com três discos. Drake, Taylor Swift, Post Malone e Bad Bunny aparecem com dois álbuns cada. Entre os títulos de Taylor, o melhor posicionado é Lover, em oitavo lugar.

As músicas mais ouvidas da plataforma

Entre as músicas, a faixa mais reproduzida da história do Spotify é Blinding Lights, de The Weeknd. O restante do top cinco é formado por Shape of You, de Ed Sheeran, Sweater Weather, de The Neighbourhood, Starboy, de The Weeknd, e As It Was, de Harry Styles.

A lista das 20 músicas mais ouvidas concentra faixas lançadas a partir do fim da década de 2010, período em que o streaming se consolidou como principal forma de consumo musical. Entre as exceções está Yellow, do Coldplay, que aparece na 15a posição e é a música mais antiga do ranking.

Na outra ponta, Die With a Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, já ocupa a 20ª colocação mesmo com menos de dois anos desde o lançamento.

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