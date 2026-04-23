Taylor Swift é a artista com mais streamings na história do Spotify

A cantora Taylor Swift é a artista mais ouvida de todos os tempos no Spotify, segundo ranking divulgado pela plataforma nesta quinta-feira, 23, como parte das comemorações pelos 20 anos do serviço.

A lista reúne os artistas, álbuns e músicas mais reproduzidos da história da empresa. Atrás de Swift, aparecem Bad Bunny, Drake, The Weeknd e Ariana Grande entre os cinco primeiros colocados no ranking de artistas.

Confira o top 10:

Taylor Swift Bad Bunny Drake The Weeknd Ariana Grande Ed Sheeran Justin Bieber Billie Eilish Eminem Kanye West

Os álbuns mais ouvidos da história do Spotify

Na lista de álbuns, o primeiro lugar ficou com Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny, lançado em 2022. Em seguida aparecem Starboy, de The Weeknd, ÷, de Ed Sheeran, Sour, de Olivia Rodrigo, e After Hours, também de The Weeknd.

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No top 20 completo, The Weeknd é o artista com mais entradas, com três discos. Drake, Taylor Swift, Post Malone e Bad Bunny aparecem com dois álbuns cada. Entre os títulos de Taylor, o melhor posicionado é Lover, em oitavo lugar.

As músicas mais ouvidas da plataforma

Entre as músicas, a faixa mais reproduzida da história do Spotify é Blinding Lights, de The Weeknd. O restante do top cinco é formado por Shape of You, de Ed Sheeran, Sweater Weather, de The Neighbourhood, Starboy, de The Weeknd, e As It Was, de Harry Styles.

A lista das 20 músicas mais ouvidas concentra faixas lançadas a partir do fim da década de 2010, período em que o streaming se consolidou como principal forma de consumo musical. Entre as exceções está Yellow, do Coldplay, que aparece na 15a posição e é a música mais antiga do ranking.

Na outra ponta, Die With a Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, já ocupa a 20ª colocação mesmo com menos de dois anos desde o lançamento.