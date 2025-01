Por que estrelas como Coldplay e Ed Sheeran estão escolhendo a Índia para fazer shows

Com uma população de 1,4 bilhão de pessoas, a Índia está se destacando como um dos mercados mais atrativos para artistas globais. O mercado de música ao vivo no país cresceu 18% em 2024, segundo dados da plataforma de ingressos BookMyShow, impulsionado por uma juventude numerosa e pelo crescimento econômico. Nomes de peso como Coldplay, Ed Sheeran, Dua Lipa e Shawn Mendes estão entre os destaques da programação, com eventos marcados para grandes cidades como Mumbai e Ahmedabad, conforme relatado pela BBC.

O Coldplay, por exemplo, retornará ao país após nove anos, com duas apresentações em Ahmedabad, cada uma estimada para um público de 100 mil pessoas. Já Ed Sheeran está planejando sua maior turnê na Índia, consolidando ainda mais a presença internacional no cenário musical local.

“A combinação de uma juventude expressiva e um mercado em expansão econômica são fatores-chave que atraem artistas para a Índia,” aponta o professor Sourindra Banerjee, da Leeds University Business School. Ele também destaca que o sucesso de gêneros como o K-pop no país revelou às gravadoras ocidentais o vasto potencial do mercado indiano.

A chegada de grandes estrelas internacionais não só oferece entretenimento de alta qualidade, mas também beneficia diretamente a cena musical indiana. Artistas locais frequentemente são escalados como atos de abertura para esses shows, ganhando visibilidade e experiências valiosas.

A cantora pop Frizzell D’Souza, de Bangalore, compartilha que histórias como a de Ed Sheeran, que começou tocando em ruas e pequenos eventos, inspiram artistas indianos a acreditar na possibilidade de sucesso global. A compositora independente Anumita Nadesan acrescenta que esses eventos proporcionam intercâmbio cultural, conectando músicos locais a públicos e artistas estrangeiros.

Apesar do crescimento do mercado de música ao vivo, especialistas apontam que melhorias na infraestrutura são cruciais para atrair artistas de maior escala, como Taylor Swift e Beyoncé. Muitos eventos ainda dependem de estádios de críquete, que nem sempre estão disponíveis ou preparados para grandes produções musicais.

Um exemplo é o festival Lollapalooza, que acontece em um hipódromo em Mumbai, por ser o único espaço grande o suficiente para acomodar o público de maneira segura. Peony Hirwani, jornalista da Rolling Stone Índia, destaca que a modernização de locais e a expansão de sistemas de suporte são fundamentais para que a Índia se firme como um destino global de referência para turnês musicais.