Pesquisa Gerp: Tebet, Marina e Derrite lideram disputa pelo Senado em SP

A primeira pesquisa Gerp para o Senado em São Paulo em 2026 mostra um cenário de empate técnico entre a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB), a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e o ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite (PP), na disputa pela primeira vaga ao Senado.

No cenário estimulado para o primeiro voto, Tebet aparece com 24%, seguida por Marina Silva, com 23%, e Derrite, com 18%. Considerando a margem de erro de 2,67 pontos percentuais, os três aparecem em faixa de empate técnico.

Na sequência aparecem Márcio França (PSB), com 8%, Ricardo Salles (Novo), com 5%, e André do Prado (PL), com 3%. Outros 10% disseram que não votariam em nenhum deles, enquanto 9% não souberam ou não responderam.

No segundo voto, Tebete mantém a dianteira com 19%, empatada com Marina, com 18%, e com França, com 17%. Nesse cenário, Salles tem 13%, seguido por Derrite, com 8%, e André do Prazo, com 4%. /

O levantamento também mostra que Marina Silva é a pré-candidata mais conhecida entre os nomes testados, com 78% de conhecimento do eleitorado. Simone Tebet aparece com 70%, Márcio França com 58%, Ricardo Salles com 44%, Guilherme Derrite com 41% e André do Prado com 30%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 11 e 15 de maio de 2026, com 1.400 entrevistas telefônicas em todo o estado de São Paulo.

A margem de erro é de 2,67 pontos percentuais, com nível de confiança de 95,55%. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento está registrado sob o código SP-06865/2026.

Voto qualificado e rejeição

Em um segundo cenário, em que os pré-candidatos são associados aos seus padrinhos políticos, Guilherme Derrite passa à liderança da disputa. Apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), Derrite aparece com 28% das intenções de voto para a primeira vaga ao Senado.

Marina Silva, apresentada como candidata apoiada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registra 23%, enquanto Simone Tebet, vinculada ao apoio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), soma 18%.

O levantamento também mediu os índices de rejeição dos pré-candidatos. Marina Silva lidera nesse quesito, com 39% dos entrevistados afirmando que não votariam nela. Simone Tebet aparece com 22%, Guilherme Derrite com 21%, Ricardo Salles com 20%, Márcio França com 17% e André do Prado com 16%.

Avaliação de Tarcísio

A pesquisa Gerp também aferiu a avaliação do governo Tarcísio de Freitas em São Paulo. Segundo o levantamento, 55% aprovam a gestão do governador, enquanto 37% desaprovam. Outros 8% não souberam ou não responderam.

A aprovação é maior entre homens, segmento em que Tarcísio registra 60%, ante 50% entre as mulheres. Por faixa etária, o melhor desempenho ocorre entre eleitores de 45 a 59 anos, com 64% de aprovação.

Primeiro voto - Cenário 1

Simone Tebet — 24%

Marina Silva — 23%

Guilherme Derrite — 18%

Márcio França — 8%

Ricardo Salles — 5%

André do Prado — 3%

Nenhum deles — 10%

Não sabe/Não respondeu — 9%

Segundo voto - Cenário 1