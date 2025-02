Super Bowl 59: a história do Kansas City Chiefs

Rival do Philadelphia Eagles no Super Bowl 59, o Kansas City Chiefs é uma das franquias mais tradicionais e bem-sucedidas da NFL (National Football League). Fundado em 1960 como Dallas Texans, a equipe foi criada por Lamar Hunt, um empresário que também foi um dos fundadores da AFL (American Football League) e da Major League Soccer.

Os Texans inicialmente jogavam na cidade de Dallas, no estado do Texas, mas após dificuldades financeiras e problemas de popularidade, Hunt decidiu mudar a equipe para Kansas City, Missouri, em 1963. A partir dessa mudança, o time passou a se chamar Kansas City Chiefs.

A franquia venceu três títulos da AFL - 1962 (contra o New York Titans), 1966 (Buffalo Bills) e 1969 (diante do Oakland Raiders).

O time chegou ao Super Bowl I, em 1967, o primeiro da história da NFL, enfrentando o Green Bay Packers, mas acabou perdendo a decisão por 35 a 10.

Consagração

A grande consagração dos Chiefs veio em 1970, quando eles conquistaram o Super Bowl IV, derrotando os Minnesota Vikings por 23 a 7. Os Chiefs eram liderados pelo técnico Hank Stram, o quarterback Len Dawson e uma defesa poderosa liderada por Bobby Bell, Willie Lanier, Buck Buchanan, Emmitt Thomas, Johnny Robinson e Curley Culp

A vitória foi ainda mais significativa porque, naquele ano, a AFL se fundiu com a NFL, e os Chiefs se tornaram parte da nova estrutura da liga.

Nas décadas seguintes, os Chiefs não conseguiram ter sucesso nos playoffs, incluindo perder dez de onze jogos na pós-temporada de 1993 a 2018, o que incluiu uma sequência de oito derrotas consecutivas.

Nova dinastia

O time experimentou uma nova era de sucesso nos últimos anos. A chegada do quarterback Patrick Mahomes, em 2017, transformou os Chiefs em uma potência.

Sob a liderança do técnico Andy Reid e com Mahomes comandando o ataque, os Chiefs chegaram a sete aparições consecutivas no AFC Championship Game e cinco aparições no Super Bowl desde que se tornou seu quarterback titular em 2018 - ele é um dos cinco quarterbacks na história da NFL a vencer três ou mais Super Bowls como titular.

Em 2020, ganhou do San Francisco 49ers por 31 a 20, mas perdeu no ano seguinte do Tampa Bay Buccaneers, da lenda Tom Brady, por 31 a 9.

Em 2023, numa repetição do Super Bowl deste ano, ganhou do Philadelphia Eagles por 38 a 35. E no ano passado ganhou do 49ers novamente por 25 a 22.

A equipe de Patrick Mahomes, Andy Reid, Travis Kelce e cia tenta ser a primeira da era NFL a ganhar por três vezes seguidas o Super Bowl.