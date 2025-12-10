'Superman' é eleito melhor filme do ano; confira ranking

Com 2025 chegando ao fim, o IMDb, maior base de dados de cinema e séries do mundo, divulgou quais foram os filmes mais bem avaliados do ano segundo seu público global.

O ranking Top 250 Movies of 2025 reúne as produções lançadas ao longo dos últimos 12 meses que receberam as melhores notas dos usuários cadastrados na plataforma. A lista, que reflete milhões de votos, funciona como um termômetro internacional do gosto popular e ajuda a mapear quais obras realmente marcaram o ano.

No primeiro lugar aparece “Superman”, uma nova versão do herói da DC dirigido por James Gunn, que rapidamente se tornou um dos maiores fenômenos de 2025. A seguir, confira a lista dos 10 filmes mais bem avaliados do ano segundo o IMDb:

1. Superman

Direção: James Gunn

Estrelas: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult

O novo “Superman” inaugura uma fase renovada da DC nos cinemas. O filme acompanha Clark Kent enquanto ele tenta equilibrar sua herança kryptoniana com a educação humana no Kansas, em meio a um mundo que parece ter perdido a fé na ideia de bondade. A produção combina nostalgia, frescor e expectativa por um novo universo cinematográfico.

2. Uma Batalha Após a Outra

Direção: Paul Thomas Anderson

Estrelas: Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro

Um inimigo antigo ressurge após 16 anos, obrigando um grupo de ex-revolucionários a se reunir para resgatar a filha de um deles. Paul Thomas Anderson conduz uma narrativa carregada de tensão emocional, grandes performances e dilemas morais sobre culpa, tempo e redenção.

3. F1: O Filme

Direção: Joseph Kosinski

Estrelas: Brad Pitt, Damson Idris, Javier Bardem

Brad Pitt interpreta um piloto lendário que sai da aposentadoria para liderar uma equipe decadente e treinar um jovem talento. Filmado com equipes reais da Fórmula 1, o longa mistura adrenalina, bastidores e drama esportivo em alta velocidade.

4. Pecadores

Direção: Ryan Coogler

Estrelas: Michael B. Jordan, Jack O'Connell, Hailee Steinfeld

Dois irmãos gêmeos tentam reconstruir suas vidas ao voltar para a cidade natal, mas encontram um mal maior do que imaginavam. Coogler combina suspense, drama familiar e elementos sobrenaturais em uma trama densa sobre legado, racismo e confrontos internos.

5. A Hora do Mal

Direção: Zach Cregger

Estrelas: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich

Um épico de terror que costura várias histórias interligadas após o misterioso desaparecimento de estudantes de ensino médio. O filme explora paranoia, rituais, segredos e a deterioração de uma comunidade diante do desconhecido.

6. Tron: Ares

Direção: Joachim Rønning

Estrelas: Jared Leto, Greta Lee, Jeff Bridges

Na nova fase da franquia TRON, o programa Ares atravessa a fronteira entre o mundo digital e o real, desencadeando uma série de conflitos sobre inteligência artificial, identidade e humanidade. Visualmente ambicioso, o filme retoma o universo tecnológico cult dos anos 80.

7. Thunderbolts*

Direção: Jake Schreier

Estrelas: Florence Pugh, Sebastian Stan, Julia Louis-Dreyfus

A Marvel coloca anti-heróis no centro da ação. Presos em uma armadilha mortal, personagens com passados sombrios precisam trabalhar juntos em uma missão que exige decisões difíceis e confrontos pessoais.

8. Bailarina

Direção: Len Wiseman

Estrelas: Ana de Armas, Keanu Reeves, Ian McShane

Spin-off de “John Wick”, o filme acompanha uma assassina treinada que busca vingança pela morte do pai. A produção mantém o estilo coreografado da franquia original, com cenas de ação precisas e atmosfera sombria.

9. Missão: Impossível – O Acerto Final

Direção: Christopher McQuarrie

Estrelas: Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames

Ethan Hunt parte para destruir “The Entity”, uma inteligência artificial que ameaça sistemas globais. A franquia chega a 2025 priorizando escala, reviravoltas e sequências de ação cada vez mais elaboradas.

10. Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Direção: Matt Shakman

Estrelas: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach

Um novo início para o Quarteto Fantástico. A equipe precisa equilibrar responsabilidades familiares e heroicas enquanto enfrenta Galactus, um devorador de mundos, e sua arauta, a icônica Surfista Prateada.