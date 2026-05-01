Met Gala 2026: quem são os estilistas que mais assinam looks do tapete vermelho?

Três anos atrás, o Met Gala virou sinônimo de Karl Lagerfeld. Em 2024, a natureza do tempo guiou o tapete vermelho. Em 2025, o dandismo negro redefiniu elegância.

Agora, em 2026, o código "Fashion Is Art" amplia o vocabulário ao ponto de quase não ter limites.

Nessa trajetória de transformações temáticas, uma pergunta permanece fascinante para quem acompanha o evento: quem, afinal, veste mais gente nos degraus do Metropolitan Museum of Art?

Com base nos looks registrados pela Vogue nos galas dos últimos três anos, foram mapeados os cinco estilistas que mais assinaram looks no tapete vermelho.

Além do top cinco, outros estilistas que aparecem com frequência no MET Gala incluem Dior, Ferragamo, Chanel, Alexander McQueen e Ozwald Boateng, este último com pelo menos quatro looks apenas em 2025.

5º lugar: Valentino

A italiana Valentino tem um apelo especial entre o time de co-chairs e seus convidados mais próximos.

Em 2025, assinou o look de Colman Domingo e Lana Del Rey, além de Amelia Gray. Em 2023, vestiu Rihanna e A$AP Rocky, Pedro Pascal e o casal Brooklyn e Nicola Peltz Beckham.

Sofisticação italiana com um toque de drama: a receita perfeita para o Met.

4º lugar: Balmain

A grife parisiense se consolidou como favorita para quem quer impacto máximo no tapete.

Em 2025, a Balmain vestiu Jenna Ortega e o casal Nick Jonas e Priyanka Chopra, além de Rosalía. Na edição de 2024, Tyla subiu os degraus vestindo a marca. Em 2023, Jeremy Pope e Conan Gray também apostaram na casa.

A presença constante da marca em três edições consecutivas fala por si.

3º lugar: Loewe

A marca espanhola viveu um momento de ascensão notável na edição de 2024, com pelo menos cinco celebridades optando pela grife: Jonathan Bailey, Ayo Edebiri, Ariana Grande, Greta Lee e Taylor Russell.

Anna Wintour também escolheu Loewe naquele ano. A sofisticação discreta da casa combinou perfeitamente com o tema "The Garden of Time."

2º lugar: Thom Browne

Designer americano de alma arquitetônica, Thom Browne tem uma relação especial com o Met Gala.

Em 2025, assinou os visuais de Anok Yai, Nicki Minaj e Demi Moore, além de Gigi Hadid em 2024. No gala de 2023, vestiu Jenna Ortega, Janelle Monáe, Stephanie Hsu e Bella Ramsey.

Sua estética teatral e estruturada parece feita para o tapete vermelho.

1º lugar: Louis Vuitton

A maison francesa foi a escolha mais recorrente nos últimos três anos, garantindo presença em todas as edições analisadas.

Em 2025, ano de maior destaque da grife, ela vestiu nomes como Zendaya, Anna Wintour, Sabrina Carpenter, Doechii e Jeremy Allen White.

A presença de Pharrell Williams, diretor criativo da divisão masculina da grife, no evento também contribuiu para o peso simbólico da marca na noite.

Como as marcas vestem celebridades no Met Gala?

Nos últimos três anos, o Met Gala revelou um padrão claro: as grifes que dominam o tapete são aquelas capazes de transformar o dress code do evento em uma oportunidade de manifesto criativo.

Vale notar que o sistema de convites do Met Gala está intrinsecamente ligado à lógica das grifes patrocinadoras. Como revelou a revista Complex, marcas compram mesas e em troca vestem seus convidados.

Isso explica, por exemplo, a força da grife Fear of God em 2025, quando o estilista Jerry Lorenzo vestiu toda uma mesa com nomes como Yara Shahidi, Amy Sherald, DeAndre Hopkins e Arthur Jafa.

Com o Met Gala 2026 na próxima segunda-feira, 4, o público já pensa em quem será o próximo designer de destaque.