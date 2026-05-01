Shakira no Rio: tudo o que você precisa saber para curtir o show

Todo Mundo no Rio: Evento gratuito deve reunir multidão em Copacabana
Publicado em 1 de maio de 2026 às 05h22.
O Rio de Janeiro se prepara para receber um dos maiores shows do ano com Shakira. A cantora colombiana se apresenta gratuitamente na Praia de Copacabana no dia 2 de maio, em um evento que deve reunir milhões de pessoas e entrar para a história da cidade.
A seguir, veja tudo o que você precisa saber para aproveitar o megashow sem dor de cabeça.
O show principal está previsto para começar às 21h45 (horário de Brasília). A recomendação das autoridades e organizadores é chegar com bastante antecedência, já que a expectativa é de público na casa dos milhões e a área deve lotar horas antes.
Também há expectativa de grande movimento na Rodoviária do Rio, com mais de 215 mil passageiros circulando no período.
O palco será montado na Praia de Copacabana, na altura do hotel Copacabana Palace. A estrutura será uma das maiores já usadas no projeto “Todo Mundo no Rio”, com telões e som distribuídos ao longo da orla para permitir que o público acompanhe mesmo à distância.
Com expectativa de multidão, a melhor opção é evitar carro. A partir das 18h, o acesso de veículos (carros, ônibus, motos) a Copacabana será fechado.
O sistema de trens e metrô terá esquema especial, com funcionamento adaptado na madrugada para facilitar a volta do público. Para desembarcar próximo à Praia de Copacabana, opte pelas estações Siqueira Campos ou Cantagalo.
Com o aplicativo MetrôRio, o usuário consegue comprar as passagens de metrô com antecedência e evitar filas na volta para casa.
Para quem não conseguir ir até Copacabana, a apresentação terá transmissão ao vivo. O show será exibido pela TV Globo, Multishow e Globoplay.
Com milhões de pessoas esperadas, organização é tudo. Algumas recomendações básicas fazem diferença:
Por ser um evento gratuito e aberto, não há controle de público por ingressos, então a logística depende muito do planejamento individual.
A tendência é de uma noite recheada de hits da carreira, com músicas como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka”, “Whenever, Wherever” e faixas do álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Com base nos últimos shows da turnê da colombiana, veja o possível setlist do show:
A cantora anunciou em seu perfil no Instagram, no último domingo, 26, que sua apresentação nas areias mais famosas do Brasil terá convidados especiais. Além de Anitta, que recentemente lançou a música "Choka Choka" com a colombiana, outros nomes como Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Béele, Carlos Vives e Maluma são especulados para dividir o palco com a cantora.
"Quase lá, Rio!!! Preparando muitas surpresas para vocês: artistas convidados, figurino novo, músicas que vocês vão adorar ouvir… Mal posso esperar para estar lá… no altar do planeta!!", escreveu a artista.