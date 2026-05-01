Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Shakira no Rio: tudo o que você precisa saber para curtir o show

Veja que horas começa o show em Copacabana, como chegar sem perrengue e onde assistir ao vivo

Todo Mundo no Rio: Evento gratuito deve reunir multidão em Copacabana

Todo Mundo no Rio: Evento gratuito deve reunir multidão em Copacabana (Theo Wargo/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de maio de 2026 às 05h22.

O Rio de Janeiro se prepara para receber um dos maiores shows do ano com Shakira. A cantora colombiana se apresenta gratuitamente na Praia de Copacabana no dia 2 de maio, em um evento que deve reunir milhões de pessoas e entrar para a história da cidade.

A seguir, veja tudo o que você precisa saber para aproveitar o megashow sem dor de cabeça.

Que horas começa o show?

O show principal está previsto para começar às 21h45 (horário de Brasília).  A recomendação das autoridades e organizadores é chegar com bastante antecedência, já que a expectativa é de público na casa dos milhões e a área deve lotar horas antes.

Também há expectativa de grande movimento na Rodoviária do Rio, com mais de 215 mil passageiros circulando no período.

Onde será o show?

O palco será montado na Praia de Copacabana, na altura do hotel Copacabana Palace. A estrutura será uma das maiores já usadas no projeto “Todo Mundo no Rio”, com telões e som distribuídos ao longo da orla para permitir que o público acompanhe mesmo à distância.

Como chegar ao show

Transporte público

Com expectativa de multidão, a melhor opção é evitar carro. A partir das 18h, o acesso de veículos (carros, ônibus, motos) a Copacabana será fechado.

O sistema de trens e metrô terá esquema especial, com funcionamento adaptado na madrugada para facilitar a volta do público. Para desembarcar próximo à Praia de Copacabana, opte pelas estações Siqueira Campos ou Cantagalo.

Com o aplicativo MetrôRio, o usuário consegue comprar as passagens de metrô com antecedência e evitar filas na volta para casa.

Onde assistir ao show ao vivo

Para quem não conseguir ir até Copacabana, a apresentação terá transmissão ao vivo. O show será exibido pela TV Globo, Multishow e Globoplay. 

Dicas para curtir sem perrengue

Com milhões de pessoas esperadas, organização é tudo. Algumas recomendações básicas fazem diferença:

  • Leve água e itens essenciais;
  • Use roupas leves e confortáveis;
  • Combine ponto de encontro com amigos;
  • Evite levar objetos de valor;
  • Mantenha o celular carregado;
  • Fique atento às orientações de segurança.

Por ser um evento gratuito e aberto, não há controle de público por ingressos, então a logística depende muito do planejamento individual.

O que esperar do show?

A tendência é de uma noite recheada de hits da carreira, com músicas como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka”, “Whenever, Wherever” e faixas do álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Com base nos últimos shows da turnê da colombiana, veja o possível setlist do show:

  • Intro: "La Huesera"
  • La Fuerte
  • GIRL LIKE ME 
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire / Inevitable
  • Te Felicito / TQG
  • Don't Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La bicicleta / La tortura
  • Hips Don't Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Addicted to You
  • Loca
  • Soltera
  • Cómo dónde y cuándo
  • Última
  • Ojos así
  • Pies descalzos, sueños blancos
  • Antología
  • Poem to a Horse
  • Objection (Tango)
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • BZRP Music Sessions #53

Shakira vai trazer convidados?

A cantora anunciou em seu perfil no Instagram, no último domingo, 26, que sua apresentação nas areias mais famosas do Brasil terá convidados especiais. Além de Anitta, que recentemente lançou a música "Choka Choka" com a colombiana, outros nomes como Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Béele, Carlos Vives e Maluma são especulados para dividir o palco com a cantora.

"Quase lá, Rio!!! Preparando muitas surpresas para vocês: artistas convidados, figurino novo, músicas que vocês vão adorar ouvir… Mal posso esperar para estar lá… no altar do planeta!!", escreveu a artista.

Acompanhe tudo sobre:ShakiraShows-de-músicaMúsica

Mais de Pop

Met Gala 2026: quem são os estilistas que mais assinam looks do tapete vermelho?

A verdadeira Emily de 'O Diabo Veste Prada' finalmente se revelou

Madonna e Sabrina Carpenter lançam a música 'Bring Your Love'; ouça

Novo filme do Homem-Aranha: veja como vai ser o começo da trama

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Colocamos o ChatGPT para negociar um aumento de salário — veja o que aconteceu

Ciência

Estresse 'oculto' pode acelerar perda de memória em idosos, aponta estudo

Pop

Met Gala 2026: quem são os estilistas que mais assinam looks do tapete vermelho?

Um conteúdo Esfera Brasil

Crédito externo para estados exige aval da União e do Senado; entenda como funciona