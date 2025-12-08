'Supergirl': trailer será lançado nesta semana; veja tudo que sabemos

Supergirl: Milly Alcock irá interpretar a super heroína (Reprodução/Instagram Jamens Gunn)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 17h42.
No último domingo, 7, a DC lançou o primeiro teaser de "Supergirl" em suas redes sociais e anunciou que o primeiro trailer oficial será lançado ainda nesta semana. Segundo informações do portal de cinema Omelete, o trailer chega ao público na próxima quinta-feira, 11.
O filme faz parte de uma nova era da DC que começou com "Superman", de James Gun, lançado em julho deste ano.
O longa tem direção de Craig Gillespie e roteiro de Ana Nogueira e deve chegar aos cinemas em 26 de junho de 2026.
O filme será uma ficção científica baseada na saga de mesmo nome escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely nas Histórias em Quadrinhos da DC. A super heroína não estará na Terra, mas sim viajando pelo espaço, em busca de justiça e diversão.
O longa originalmente seria chamado "Supergirl: A Mulher do Amanhã", mas será lançado apenas como "Supergirl".
O cachorro que apareceu no filme do Superman, Krypto, também vai estar na produção. Na trama, a Supergirl (Milly Alcock) se junta à jovem Ruthye Marie Knoll para encontrar o assassino do pai da menina, o vilão Krem.
Jason Mamoa, um rosto familiar à DC, que interpretou Aquaman no universo anterior, retorna ao estúdio dessa vez como Lobo, um mercenário em "Supergirl".