'Supergirl': trailer será lançado nesta semana; veja tudo que sabemos

No último domingo, 7, a DC lançou o primeiro teaser de "Supergirl" em suas redes sociais e anunciou que o primeiro trailer oficial será lançado ainda nesta semana. Segundo informações do portal de cinema Omelete, o trailer chega ao público na próxima quinta-feira, 11.

O filme faz parte de uma nova era da DC que começou com "Superman", de James Gun, lançado em julho deste ano.

O longa tem direção de Craig Gillespie e roteiro de Ana Nogueira e deve chegar aos cinemas em 26 de junho de 2026.

O que já sabemos sobre 'Supergirl'?

O filme será uma ficção científica baseada na saga de mesmo nome escrita por Tom King e desenhada pela brasileira Bilquis Evely nas Histórias em Quadrinhos da DC. A super heroína não estará na Terra, mas sim viajando pelo espaço, em busca de justiça e diversão.

O longa originalmente seria chamado "Supergirl: A Mulher do Amanhã", mas será lançado apenas como "Supergirl".