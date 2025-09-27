Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Lenny Williams ou Leonardo DiCaprio? Descubra a origem do nome do ator

Leonardo DiCaprio quase teve outro nome, mas fenômeno é mais comum em Hollywood do que parece

Leonardo DiCaprio no filme O Grande Gatsby (Reprodução/YouTube)

Leonardo DiCaprio no filme O Grande Gatsby (Reprodução/YouTube)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 06h39.

Leonardo DiCaprio poderia ter se chamado Lenny Williams, pelo menos para o grande público. Quando era um ator mirim, um antigo empresário disse que seu nome de batismo era "demasiadamente étnico". O pai de Leo foi quem deu o veredito final e impediu a mudança.

Há 30 anos, DiCaprio é uma das maiores estrelas de Hollywood, e a adoção de um nome artístico anglo-saxônico parece absurdo. Mas isso agora. No entanto, diversos atores já passaram por isso e decidiram escolher o nome "americanizado".

Nome muito 'étnico'

Em uma conversa com os irmãos Jason e Travis Kelce, no podcast “New Heights”, Leonardo contou a história da sugestão de troca de nome.

“Finalmente consegui um agente. Então ele disse: ‘O seu nome é muito étnico’. Perguntei: ‘O que você quer dizer? (Meu nome é) Leonardo DiCaprio’. Aí ele insistiu: ‘Não, muito étnico, nunca vão te contratar. O seu novo nome é Lenny Williams’. Falei: ‘Como assim, Lenny?’. Eu tinha uns 12 ou 13 anos e perguntei: ‘O que é Lenny Williams?’. ‘Pegamos o seu nome do meio e vamos usá-lo, agora você é Lenny’. George, pai do ator, pegou a foto, rasgou ao meio e disse, ‘só por cima do meu cadáver’".

Nomes artísticos

Rita Hayworth, em

Rita Hayworth, em "Gilda" (Columbia Pictures/Wikimedia Commons)

Rita Hayworth, ícone do cinema da década de 1940, se chamava originalmente Margarita Carmen Cansino. Filha de um espanhol, sua mudança de nome no início da carreira veio acompanhada de uma nova aparência. Para conseguir papéis de protagonista e parecer "menos étnica", ela teve que pintar o cabelo, naturalmente castanho escuro, de ruivo claro, e mudar o formato da testa.

Kirk Douglas

Kirk Douglas se chamava originalmente Issur Danielovitch (Silver Screen Collection/Getty Images)

Outro astro que "anglicizou" seu nome foi Kirk Douglas. Filho de imigrantes judeus russos, seu nome real é Issur Danielovitch. Ele contou à People em 2015 que mudou o nome logo no início da carreira "por ser judaico e complicado demais" para a Hollywood da época. Atualmente, Douglas diz que gostaria de ter mantido seu nome de nascença, pois acha mais interessante.

Acompanhe tudo sobre:HollywoodLeonardo DiCaprio

Mais de Pop

Após Stranger Things, Millie Bobby Brown negocia papel em cinebiografia sobre a ginasta Kerri Strug

Spotify remove 75 milhões de faixas que usaram IA e anuncia regras para a tecnologia

Os fãs querem mais: como as participações especiais estão redefinindo os shows internacionais

Dia do Sorvete: conheça os 10 sabores favoritos dos brasileiros, segundo ranking do Ifood

Mais na Exame

Negócios

Quais são as maiores empresas de São Paulo? Veja ranking

Mercados

Nubank poderia ser avaliado em US$ 140 bilhões — se fosse um banco americano, diz JPMorgan

Mercado Imobiliário

Bairro planejado em Santa Catarina vende R$ 1 bilhão em 14 meses. Potencial é de R$ 50 bilhões

Carreira

Influencie pessoas usando seis frases, diz especialista em liderança: ‘Palavras fazem a diferença’