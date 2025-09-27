Lenny Williams ou Leonardo DiCaprio? Descubra a origem do nome do ator

Leonardo DiCaprio poderia ter se chamado Lenny Williams, pelo menos para o grande público. Quando era um ator mirim, um antigo empresário disse que seu nome de batismo era "demasiadamente étnico". O pai de Leo foi quem deu o veredito final e impediu a mudança.

Há 30 anos, DiCaprio é uma das maiores estrelas de Hollywood, e a adoção de um nome artístico anglo-saxônico parece absurdo. Mas isso agora. No entanto, diversos atores já passaram por isso e decidiram escolher o nome "americanizado".

Nome muito 'étnico'

Em uma conversa com os irmãos Jason e Travis Kelce, no podcast “New Heights”, Leonardo contou a história da sugestão de troca de nome.

“Finalmente consegui um agente. Então ele disse: ‘O seu nome é muito étnico’. Perguntei: ‘O que você quer dizer? (Meu nome é) Leonardo DiCaprio’. Aí ele insistiu: ‘Não, muito étnico, nunca vão te contratar. O seu novo nome é Lenny Williams’. Falei: ‘Como assim, Lenny?’. Eu tinha uns 12 ou 13 anos e perguntei: ‘O que é Lenny Williams?’. ‘Pegamos o seu nome do meio e vamos usá-lo, agora você é Lenny’. George, pai do ator, pegou a foto, rasgou ao meio e disse, ‘só por cima do meu cadáver’".

Nomes artísticos

Rita Hayworth, em "Gilda" (Columbia Pictures/Wikimedia Commons)

Rita Hayworth, ícone do cinema da década de 1940, se chamava originalmente Margarita Carmen Cansino. Filha de um espanhol, sua mudança de nome no início da carreira veio acompanhada de uma nova aparência. Para conseguir papéis de protagonista e parecer "menos étnica", ela teve que pintar o cabelo, naturalmente castanho escuro, de ruivo claro, e mudar o formato da testa.

Kirk Douglas se chamava originalmente Issur Danielovitch (Silver Screen Collection/Getty Images)

Outro astro que "anglicizou" seu nome foi Kirk Douglas. Filho de imigrantes judeus russos, seu nome real é Issur Danielovitch. Ele contou à People em 2015 que mudou o nome logo no início da carreira "por ser judaico e complicado demais" para a Hollywood da época. Atualmente, Douglas diz que gostaria de ter mantido seu nome de nascença, pois acha mais interessante.