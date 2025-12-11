Capitão América pode enfrentar Doutor Destino em 'Vingadores: Doomsday'

Rumores recentes indicam que o vilão Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., poderá perseguir o Steve Rogers (o Capitão América), papel de Chris Evans no esperado filme Vingadores: Doomsday.

A possível presença de Steve Rogers no longa reacende especulações sobre seu retorno após os acontecimentos de Vingadores: Ultimato. Além disso, o rumor sugere que Hayley Atwell, revivendo Peggy Carter, estaria de volta, possivelmente com sua versão envelhecida, junto de Rogers.

O cenário descrito foge da expectativa de muitos fãs da Marvel, que aguardavam um embate clássico entre Dr. Destino e Sr. Fantástico. Em vez disso, o foco parece se deslocar para uma motivação mais pessoal: vingança e consequências temporais geradas pelas decisões de Steve Rogers no universo.

Até o momento, nada foi confirmado oficialmente pela Marvel Studios. Assim, resta aos fãs aguardar os próximos anúncios e se preparar para a possibilidade de ver o Capitão América de volta no centro da trama.

Confirmados no elenco

A Marvel confirmou os principais nomes para o novo filme da franquia Vingadores: Anthony Mackie como Capitão América, Chris Hemsworth como Thor, Paul Rudd como Homem-Formiga, Sebastian Stan como Soldado Invernal, Winston Duke como M'Baku e Letitia Wright como Shuri.

Outros núcleos também estão confirmados, como todo o Quarteto Fantástico, quase todo o elenco de Thunderbolts* (David Harbour como Guardião Vermelho, Florence Pugh como Yelena, Hanah John-Kamen como Fantasma, Wyatt Russell como Agente Americano e Lewis Pullman como Bob, o Sentinela) entre outros.

Quando estreia?

Vingadores: Doomsday chega às telonas em 18 de dezembro de 2026, enquanto o próximo filme da franquia, Vingadores: Guerras Secretas, tem previsão de estreia para o 17 de dezembro de 2027,