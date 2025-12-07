F1: Norris termina em 3º em Abu Dhabi e confirma seu primeiro título mundial

Lando Norris conquistou neste domingo, 7, seu primeiro título mundial de Fórmula 1 de 2025 ao terminar em terceiro lugar no GP de Abu Dhabi. O britânico da McLaren entrou na última etapa com 408 pontos, precisando apenas chegar entre os três primeiros para garantir o campeonato, independentemente dos resultados de Max Verstappen e Oscar Piastri.

Na classificação, Norris encerra com 423, seguido por Verstappen (421) e Piastri (410).

Com o melhor carro da temporada nas mãos e corridas consistentes, Norris coroou o ano de 2025 com o troféu.

Além do título, o britânico faz história como o primeiro campeão da McLaren desde Lewis Hamilton, em 2008.

"Meu Deus. Eu não chorava há muito tempo, achei que não fosse chorar, mas chorei. É uma longa jornada, quero agradecer muito a toda a equipe McLaren. Minha mãe, meu pai... são as pessoas que me deram apoio desde o começo. Quero parabenizar Verstappen e Piastri, foi um grande prazer competir com eles, aprendi muito. Conseguimos, conquistamos. Tenho muito orgulho de todos, foi uma temporada maravilhosa", disse o novo campeão mundial.

Destaques da McLaren

O ano de 2025 foi diferente para a McLaren, que precisou administrar uma situação incomum: dois pilotos com ritmo semelhante, buscando o mesmo título.

A equipe, no entanto, manteve seu posicionamento de não escolher um primeiro piloto.

A disputa teve momentos de tensão, como a colisão entre Norris e Piastri no GP do Canadá. Mas, após as férias de verão, o australiano não voltou ao topo do pódio, abrindo espaço para a reação do companheiro.

Com consistência, Norris venceu no México, reassumiu a liderança do campeonato e assim se manteve.

Melhor carro da temporada

A McLaren chegou a Abu Dhabi com o claro melhor carro do grid. O MCL39 mostrou enorme eficiência no gerenciamento dos pneus traseiros e excelente capacidade de resfriamento, características essenciais em pistas longas e exigentes - incluindo Yas Marina.

Classificação do GP de Abu Dhabi