F1: Norris termina em 3º em Abu Dhabi e confirma seu primeiro título mundial

Britânico levanta a taça em temporada acirrada e encerra domínio da Red Bull

GP de Abu Dhabi: Norris conquista primeiro título mundial (Giuseppe CACACE/AFP)

Yasmim Faria
Colaboradora

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 11h30.

Última atualização em 7 de dezembro de 2025 às 11h48.

Lando Norris conquistou neste domingo, 7, seu primeiro título mundial de Fórmula 1 de 2025 ao terminar em terceiro lugar no GP de Abu Dhabi. O britânico da McLaren entrou na última etapa com 408 pontos, precisando apenas chegar entre os três primeiros para garantir o campeonato, independentemente dos resultados de Max Verstappen e Oscar Piastri.

Na classificação, Norris encerra com 423, seguido por Verstappen (421) e Piastri (410).

Com o melhor carro da temporada nas mãos e corridas consistentes, Norris coroou o ano de 2025 com o troféu.

Além do título, o britânico faz história como o primeiro campeão da McLaren desde Lewis Hamilton, em 2008.

"Meu Deus. Eu não chorava há muito tempo, achei que não fosse chorar, mas chorei. É uma longa jornada, quero agradecer muito a toda a equipe McLaren. Minha mãe, meu pai... são as pessoas que me deram apoio desde o começo. Quero parabenizar Verstappen e Piastri, foi um grande prazer competir com eles, aprendi muito. Conseguimos, conquistamos. Tenho muito orgulho de todos, foi uma temporada maravilhosa", disse o novo campeão mundial.

Destaques da McLaren

O ano de 2025 foi diferente para a McLaren, que precisou administrar uma situação incomum: dois pilotos com ritmo semelhante, buscando o mesmo título.

A equipe, no entanto, manteve seu posicionamento de não escolher um primeiro piloto. 

A disputa teve momentos de tensão, como a colisão entre Norris e Piastri no GP do Canadá. Mas, após as férias de verão, o australiano não voltou ao topo do pódio, abrindo espaço para a reação do companheiro.

Com consistência, Norris venceu no México, reassumiu a liderança do campeonato e assim se manteve.

Melhor carro da temporada

A McLaren chegou a Abu Dhabi com o claro melhor carro do grid. O MCL39 mostrou enorme eficiência no gerenciamento dos pneus traseiros e excelente capacidade de resfriamento, características essenciais em pistas longas e exigentes - incluindo Yas Marina.

Classificação do GP de Abu Dhabi

  1. M. Verstappen (Red Bull)
  2. O. Piastri (McLaren)
  3. L. Norris (McLaren)
  4. C. Leclerc (Ferrari)
  5. G. Russell (Mercedes)
  6. F. Alonso (Aston Martin Aramco-Mercedes)
  7. E. Ocon (Haas)
  8. L. Hamilton (Ferrari)
  9. L. Stroll (Aston Martin Aramco-Mercedes)
  10. O. Bearman (Haas)
  11. N. Hulkenberg (Sauber)
  12. G. Bortoleto (Sauber)
  13. C. Sainz Jr. (Williams)
  14. Y. Tsunoda (Red Bull)
  15. A. Antonelli (Mercedes)
  16. A. Albon (Williams)
  17. I. Hadjar (Racing Bulls)
  18. L. Lawson (Racing Bulls)
  19. P. Gasly (Alpine)
  20. F. Colapinto (Alpine)
