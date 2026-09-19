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Dia do Batman: qual é a ordem dos filmes do Homem-Morcego e onde assistir?

Confira a cronologia das principais aventuras do Cavaleiro das Trevas e saiba onde encontrar cada produção

Dia do Batman: um guia para acompanhar as diferentes versões de Bruce Wayne e conhecer os universos do Homem-Morcego nas telas (Warner Bros/Divulgação)

Dia do Batman: um guia para acompanhar as diferentes versões de Bruce Wayne e conhecer os universos do Homem-Morcego nas telas (Warner Bros/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05h36.

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Criado em 1939 por Bob Kane e Bill Finger, Batman fez sua primeira aparição em "Detective Comics #27", publicada em 30 de março daquele ano.

Desde então, Bruce Wayne se tornou um dos personagens mais conhecidos dos quadrinhos e conquistou o cinema com diferentes versões de sua história. Ao longo das décadas, o Homem-Morcego ganhou interpretações que vão do tom cômico das produções clássicas ao estilo sombrio e investigativo dos filmes mais recentes.

No Dia do Batman, celebrado anualmente no terceiro sábado de setembro, reunimos os principais filmes do personagem, a sequência recomendada para assistir e as plataformas em que estão disponíveis:

Qual é a data do Dia do Batman?

Em 2026, o Dia do Batman será celebrado em 19 de setembro. A data faz parte de uma tradição criada para homenagear um dos personagens mais conhecidos da DC Comics.

A primeira edição do Dia do Batman aconteceu em 23 de julho de 2014, por iniciativa da DC Comics e da Warner Bros., como parte das celebrações pelos 75 anos do herói. A data foi escolhida para coincidir com a realização da San Diego Comic-Con daquele ano, um dos principais eventos da cultura pop.

Nos anos seguintes, a comemoração foi transferida para setembro, consolidando o Dia do Batman no calendário e desvinculando a celebração de outros grandes eventos.

Ordem dos filmes do Batman por lançamento

A melhor maneira de acompanhar a evolução cinematográfica do personagem é seguir a ordem de estreia. Os filmes pertencem a universos diferentes, portanto cada fase apresenta sua própria versão de Bruce Wayne.

1. Era clássica e filmes de Tim Burton

'Batman: O Homem Morcego' (1966)

Adam West interpreta uma versão mais cômica e colorida do herói, inspirada na série de televisão. O filme reúne Batman e Robin contra vilões como Coringa, Pinguim, Charada e Mulher-Gato.

Onde assistir: Disney+.

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'Batman' (1989)

Dirigido por Tim Burton, o longa apresenta Michael Keaton como Batman e Jack Nicholson como Coringa. A produção ajudou a estabelecer uma abordagem mais sombria para o personagem no cinema.

Onde assistir: HBO Max.

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'Batman: O Retorno' (1992)

Michael Keaton retorna ao papel, enquanto Batman enfrenta o Pinguim, interpretado por Danny DeVito, e a Mulher-Gato, vivida por Michelle Pfeiffer.

Onde assistir: HBO Max.

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2. A fase de Joel Schumacher

'Batman Eternamente' (1995)

Val Kilmer assume o manto do herói em uma aventura que apresenta o Charada, interpretado por Jim Carrey, e Duas-Caras, vivido por Tommy Lee Jones.

Onde assistir: HBO Max.

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'Batman & Robin' (1997)

George Clooney interpreta Batman, que enfrenta o Senhor Frio e a Hera Venenosa ao lado de Robin e Batgirl.

Onde assistir: HBO Max.

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3. A trilogia de Christopher Nolan

A trilogia protagonizada por Christian Bale apresenta uma narrativa contínua sobre a origem, a ascensão e os desafios enfrentados por Bruce Wayne como Batman.

'Batman Begins' (2005)

Bruce Wayne inicia sua transformação no Homem-Morcego e retorna a Gotham para combater o crime.

Onde assistir: HBO Max.

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'Batman: O Cavaleiro das Trevas' (2008)

Batman enfrenta o Coringa, interpretado por Heath Ledger, em uma história que amplia o conflito entre o herói e o crime organizado de Gotham.

Onde assistir: HBO Max e Telecine.

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'Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge' (2012)

O terceiro filme encerra a trilogia de Nolan e coloca Batman diante de uma nova ameaça liderada por Bane.

Onde assistir: HBO Max.

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4. Batman no universo compartilhado da DC

A partir de 2016, o personagem passou a integrar o universo cinematográfico compartilhado da DC, com Ben Affleck no papel.

'Batman vs Superman: A Origem da Justiça' (2016)

Batman enfrenta Superman, interpretado por Henry Cavill, em um conflito que envolve diferentes visões sobre o papel dos super-heróis.

Onde assistir: HBO Max.

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'Esquadrão Suicida' (2016)

Batman aparece em uma participação dentro da história do grupo de criminosos reunido pelo governo.

Onde assistir: HBO Max.

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'Liga da Justiça' (2017)

Bruce Wayne reúne uma equipe de heróis para enfrentar uma ameaça que coloca o planeta em risco.

Onde assistir: HBO Max.

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'Liga da Justiça de Zack Snyder' (2021)

A versão dirigida por Zack Snyder apresenta uma edição ampliada da história de "Liga da Justiça".

Onde assistir: HBO Max.

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'The Flash' (2023)

O filme reúne diferentes versões do Batman, incluindo as interpretações de Ben Affleck e Michael Keaton.

Onde assistir: HBO Max.

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5. A nova versão de Robert Pattinson

'Batman' (2022)

Robert Pattinson interpreta uma versão mais jovem de Bruce Wayne, que investiga uma sequência de crimes e enfrenta o Charada em uma Gotham marcada pela corrupção.

O filme tem uma abordagem de investigação policial e apresenta Zoë Kravitz como Mulher-Gato e Colin Farrell como Pinguim.

Essa versão pertence a um universo próprio, separado da cronologia de Ben Affleck e Christian Bale.

Onde assistir: HBO Max.

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Batman com Robert Pattinson terá continuação

Os fãs do Homem-Morcego já podem comemorar: em breve, haverá mais um filme do Batman para entrar na lista de produções do herói. Robert Pattinson voltará ao papel em "Batman: Parte II", sequência do longa lançado em 2022, que promete ampliar os mistérios de Gotham e explorar novas revelações sobre as forças que controlam a cidade.

O novo filme tem estreia prevista para 18 de fevereiro de 2028.

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