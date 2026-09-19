Morre ídolo da Inter de Milão, Sandro Mazzola, aos 83 anos

Antes de se tornar um dos grandes nomes da Inter de Milão, Sandro Mazzola precisou conviver desde muito cedo com o peso de um sobrenome conhecido no futebol italiano. Aos seis anos, perdeu o pai, Valentino Mazzola, no desastre aéreo de Superga, que matou toda a equipe do Torino em maio de 1949. Décadas depois, Sandro construiria uma história própria no futebol e se tornaria um dos maiores símbolos da Inter. Ele morreu aos 83 anos, informou o clube italiano neste sábado (19).

A relação de Mazzola com a Inter começou ainda na infância. O garoto chegou a ser mascote da equipe antes de ingressar nas categorias de base. Foi pelo clube de Milão que ele faria toda a sua trajetória profissional: ao longo de 17 anos, disputou 565 partidas e marcou 158 gols, além de conquistar quatro Campeonatos Italianos e duas Copas dos Campeões da Europa.

A estreia no time principal, em 1961, teve um roteiro incomum. Uma partida anterior entre Inter e Juventus havia sido anulada pela Federação Italiana após uma invasão de campo de torcedores da equipe de Turim. Para o novo confronto, a Inter decidiu mandar a campo seu time de base.

Mazzola tinha 18 anos e precisou fazer uma prova escolar antes de viajar para Turim. No estádio, acabou sendo o autor do único gol da Inter na partida — de pênalti. O problema é que a equipe sofreu nove gols da Juventus e perdeu por 9 a 1. O resultado, porém, não impediu que o jovem atacante ganhasse espaço rapidamente. Poucos anos depois, ele seria um dos principais jogadores da chamada Grande Inter, equipe comandada pelo técnico Helenio Herrera e que marcou uma era do futebol europeu.

O primeiro grande título continental veio em 1964. Na decisão da Copa dos Campeões, a Inter venceu o Real Madrid por 3 a 1, e Mazzola marcou duas vezes. Na temporada seguinte, o atacante voltou a participar de uma campanha vitoriosa e ajudou o clube a conquistar novamente o torneio.

Além das duas taças europeias, Mazzola participou das quatro conquistas italianas da Inter durante sua carreira. O ex-jogador permaneceu no clube até 1977, quando encerrou a trajetória nos gramados.

Mazzola também marcou época pela Itália

A importância do atacante ultrapassou as fronteiras de Milão. Pela seleção italiana, Mazzola integrou o grupo que venceu a Eurocopa de 1968. Dois anos depois, disputou a Copa do Mundo do México e terminou como vice-campeão, após a derrota para o Brasil na decisão.

Sua passagem pela seleção também teve uma particularidade: Mazzola conviveu com a memória do pai, que havia sido jogador da equipe nacional italiana. Valentino, além disso, era um dos grandes nomes do Torino quando morreu no desastre de Superga.

O filho, entretanto, estabeleceu sua própria marca. Depois de deixar os campos, em 1977, continuou trabalhando no futebol. Foi diretor esportivo da Inter e também exerceu a função no Torino, clube que havia sido defendido pelo pai.

Despedida de um símbolo da Inter

A notícia da morte provocou manifestações de diferentes nomes do futebol italiano. A Inter destacou a dimensão da trajetória de Mazzola e afirmou que ele não apenas fez parte da história do clube, mas se tornou parte dela.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também lamentou a perda. Em uma manifestação publicada nas redes sociais, afirmou que Mazzola estava entre as figuras mais queridas da história do futebol italiano e ressaltou sua influência sobre diferentes gerações.

Em sua homenagem, a Inter recuperou ainda uma característica marcante do ex-jogador ao chamá-lo de “a estrela com bigode”. O clube também lembrou uma frase que, segundo a instituição, traduzia a maneira como Mazzola gostaria de ser recordado: como um homem bom e alguém disposto a continuar lutando mesmo diante de situações em que vencer parecia impossível.