Sucessora de 'Stranger Things', 'The Boroughs' é cancelada pela Netflix

A Netflix decidiu não renovar "The Boroughs", série de ficção científica produzida pelos irmãos Matt Duffer e Ross Duffer. A produção foi cancelada poucas semanas após sua estreia, encerrando a trajetória da série com apenas uma temporada.

Lançada no dia 21 de maio, a série foi apresentada como uma espécie de sucessora espiritual de "Stranger Things", mas com protagonistas mais velhos e uma abordagem voltada para o público adulto.

Mistério sobrenatural em comunidade de aposentados

Criada por Jeffrey Addiss e Will Matthews, "The Boroughs" acompanhava moradores de uma tranquila comunidade de aposentados que se viam diante de uma ameaça sobrenatural escondida sob a região onde viviam.

O elenco reunia nomes conhecidos de Hollywood, como Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman e Alfre Woodard.

Planos para três temporadas

Os criadores já haviam revelado que a história havia sido planejada para durar pelo menos três temporadas, com possibilidade até de derivados no futuro. Mesmo assim, o final do primeiro ano foi escrito para oferecer uma conclusão satisfatória caso a série não fosse renovada.

Segundo Jeffrey Addiss, a equipe aprendeu com experiências anteriores e optou por evitar um encerramento em aberto, justamente para não deixar o público sem respostas em caso de cancelamento.

Audiência não sustentou renovação

Embora tenha estreado entre os conteúdos mais assistidos da plataforma, "The Boroughs" registrou queda significativa de audiência nas semanas seguintes. A série estreou com 5,6 milhões de visualizações durante seu primeiro fim de semana na Netflix e alcançou 9,5 milhões após completar sua primeira semana no catálogo. No entanto, o interesse do público caiu rapidamente, e a produção registrou apenas 3,7 milhões de visualizações na semana seguinte, segundo dados divulgados pelo Deadline.

De acordo com a People, embora a Netflix não tenha divulgado o motivo do cancelamento, os altos custos de produção, somados ao desempenho abaixo das expectativas, pesaram na decisão da empresa de interromper o projeto.

O futuro dos irmãos Duffer

O cancelamento acontece em um momento de transição para os irmãos Duffer. Após o encerramento de "Stranger Things", a dupla apresentou "Algo Horrível Vai Acontecer", concebida como uma série limitada e sem planos para novas temporadas, a animação "Stranger Things: Tales From '85'", e também trabalha em produções ligadas à Paramount Pictures, que já anunciou a data de estreia do primeiro longa-metragem para os cinemas comandado por Matt e Ross Duffer. O projeto, que ainda não teve seu título revelado, chegará às telonas em 3 de novembro de 2028.