Sucessora de 'Stranger Things', 'The Boroughs' é cancelada pela Netflix

'The Boroughs': cancelamento surpreende fãs e interrompe planos de expansão da história (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 18 de junho de 2026 às 10h51.
A Netflix decidiu não renovar "The Boroughs", série de ficção científica produzida pelos irmãos Matt Duffer e Ross Duffer. A produção foi cancelada poucas semanas após sua estreia, encerrando a trajetória da série com apenas uma temporada.
Lançada no dia 21 de maio, a série foi apresentada como uma espécie de sucessora espiritual de "Stranger Things", mas com protagonistas mais velhos e uma abordagem voltada para o público adulto.
Criada por Jeffrey Addiss e Will Matthews, "The Boroughs" acompanhava moradores de uma tranquila comunidade de aposentados que se viam diante de uma ameaça sobrenatural escondida sob a região onde viviam.
O elenco reunia nomes conhecidos de Hollywood, como Alfred Molina, Geena Davis, Bill Pullman e Alfre Woodard.
Os criadores já haviam revelado que a história havia sido planejada para durar pelo menos três temporadas, com possibilidade até de derivados no futuro. Mesmo assim, o final do primeiro ano foi escrito para oferecer uma conclusão satisfatória caso a série não fosse renovada.
Segundo Jeffrey Addiss, a equipe aprendeu com experiências anteriores e optou por evitar um encerramento em aberto, justamente para não deixar o público sem respostas em caso de cancelamento.
Embora tenha estreado entre os conteúdos mais assistidos da plataforma, "The Boroughs" registrou queda significativa de audiência nas semanas seguintes. A série estreou com 5,6 milhões de visualizações durante seu primeiro fim de semana na Netflix e alcançou 9,5 milhões após completar sua primeira semana no catálogo. No entanto, o interesse do público caiu rapidamente, e a produção registrou apenas 3,7 milhões de visualizações na semana seguinte, segundo dados divulgados pelo Deadline.
De acordo com a People, embora a Netflix não tenha divulgado o motivo do cancelamento, os altos custos de produção, somados ao desempenho abaixo das expectativas, pesaram na decisão da empresa de interromper o projeto.
O cancelamento acontece em um momento de transição para os irmãos Duffer. Após o encerramento de "Stranger Things", a dupla apresentou "Algo Horrível Vai Acontecer", concebida como uma série limitada e sem planos para novas temporadas, a animação "Stranger Things: Tales From '85'", e também trabalha em produções ligadas à Paramount Pictures, que já anunciou a data de estreia do primeiro longa-metragem para os cinemas comandado por Matt e Ross Duffer. O projeto, que ainda não teve seu título revelado, chegará às telonas em 3 de novembro de 2028.