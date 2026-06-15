Tyra Banks processa Netflix por documentário sobre 'America's Next Top Model'

A apresentadora e empresária Tyra Banks, de 52 anos, entrou com uma ação judicial contra a Netflix no último sábado, 13, alegando que um documentário "America's Next Top Model: Choque de Realidade" utilizou trechos de uma entrevista de forma enganosa.

Segundo ela, a edição do material alterou o sentido original de suas declarações e criou uma interpretação diferente daquela que pretendia transmitir. Banks afirma que a produção selecionou apenas partes específicas de sua fala, deixando de lado elementos importantes que ajudariam a contextualizar suas opiniões e comentários.

Falas fora de contexto?

De acordo com o processo, a ex-modelo sustenta que o documentário construiu uma narrativa que não reflete com precisão o conteúdo completo da entrevista concedida por ela. A acusação aponta que a edição teria induzido o público a uma compreensão equivocada de suas declarações. A produtora EverWonder Studio também é citada como ré.

A apresentadora argumenta que o contexto original foi comprometido e que o resultado final acabou transmitindo uma mensagem diferente daquela expressa durante a gravação.

“Das horas de respostas fornecidas pela Sra. Banks, os produtores usaram apenas cerca de 16 minutos. Os produtores usaram o que podia ser descontextualizado e remontado para sustentar uma narrativa falsa e difamatória, sem relação com o que ela realmente disse. A responsabilidade assumida pela Sra. Banks acabou sendo descartada", diz o processo.

A ação também diz que Banks recebeu acesso à série documental apenas um dia antes de sua estreia na Netflix, o que teria impossibilitado qualquer tentativa de corrigir informações consideradas imprecisas, solicitar alterações na edição ou até mesmo retirar sua participação do projeto. O processo também afirma que a Netflix e a produtora EverWonder negaram os pedidos da apresentadora para ter acesso às gravações completas da entrevista, impedindo a análise integral do material utilizado na produção.

Com isso, Banks afirma que a forma como suas falas foram apresentadas afetou sua reputação. Por isso, busca responsabilização judicial e reparação pelos supostos danos causados pela exibição do documentário.

“Sem outra alternativa, a Sra. Banks move esta ação para responsabilizar os produtores, para obrigar a produção das filmagens não editadas que eles se recusaram a liberar para a Sra. Banks e para defender a reputação que eles prejudicaram deliberadamente”, diz a queixa.

Até o momento, a Netflix não comentou publicamente as acusações. O processo segue em andamento e deverá ser analisado pela Justiça.

O que mostra o documentário?

Lançado pela Netflix em fevereiro de 2026, "America's Next Top Model: Choque de Realidade" revisita a trajetória do reality show "America's Next Top Model", criado e apresentado por Tyra Banks. Dividida em três episódios, a produção reúne depoimentos de ex-participantes, jurados, produtores e da própria Banks para analisar o impacto cultural e os bastidores do programa.

O documentário também reexamina algumas das principais polêmicas associadas ao reality, incluindo críticas relacionadas à representação racial, padrões de beleza, pressão estética sobre as competidoras e situações controversas exibidas ao longo das temporadas. A série discute como o programa influenciou a indústria da moda e a televisão de competição nas últimas duas décadas.