Justin Bieber, Madonna e BTS: como será o show na final da Copa do Mundo?

A final da Copa do Mundo de 2026 marcará um momento inédito na história do torneio. Pela primeira vez, a decisão do Mundial terá um show de intervalo, reunindo Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS como atrações principais.

O espetáculo acontecerá no dia 19 de julho, durante a decisão da Copa do Mundo, no Metflife Stadium. A apresentação terá duração de 11 minutos e será organizada pela FIFA em parceria com a Global Citizen.

Além dos quatro artistas principais, o show também contará com apresentações de Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel e do PS22 Chorus, coral formado por estudantes de uma escola pública de Staten Island, em Nova York.

O Coldplay também participa da apresentação, que tem curadoria de Chris Martin, vocalista da banda. Personagens dos Muppets, como Kermit e Miss Piggy, também farão participações especiais.

Primeiro show de intervalo da história da Copa

Segundo a FIFA e a Global Citizen, esta será a primeira vez que a final da Copa do Mundo terá um show de intervalo nos moldes de grandes eventos esportivos. A expectativa é reunir artistas de diferentes partes do mundo em uma única apresentação.

Em comunicado oficial, Justin Bieber afirmou que está feliz por integrar o projeto.

"A Copa do Mundo da FIFA reúne o mundo de uma forma que nada mais consegue. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo", declarou o cantor.

Para Hugh Evans, cofundador e CEO da Global Citizen, o espetáculo tem potencial para entrar para a história da televisão.

"Esta é a maior reunião de artistas unidos por uma causa desde o Live Aid e pode se tornar os 11 minutos de apresentação musical mais assistidos da história das transmissões", afirmou.

Show ajudará a financiar educação

Além do caráter musical, o evento também tem um objetivo beneficente. O show apoiará o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa criada para arrecadar US$ 100 milhões destinados à ampliação do acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo.

Segundo os organizadores, o fundo já ultrapassou US$ 50 milhões arrecadados. Durante toda a Copa do Mundo de 2026, US$ 1 de cada ingresso vendido para as partidas será destinado ao projeto.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a educação é a principal causa apoiada pelo espetáculo e destacou a participação de Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS na iniciativa.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no domingo, 19 de julho, no Metflife Stadium, nos Estados Unidos. O show acontecerá durante o intervalo da decisão.

Onde assistir ao show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026 ao vivo?

O show será exibido durante a transmissão da final da Copa do Mundo de 2026. No Brasil, a partida e a apresentação poderão ser acompanhadas pelas emissoras e plataformas que detêm os direitos de transmissão do torneio.

Os direitos de exibição da Copa do Mundo de 2026 estão divididos entre diferentes emissoras de TV e serviços de streaming, sendo que a Cazé TV detém os direitos de todos dos jogos.

Como o espetáculo acontecerá no intervalo da decisão do Mundial, não será necessário acessar uma transmissão separada para assistir às apresentações.