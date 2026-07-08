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Justin Bieber, Madonna e BTS: como será o show na final da Copa do Mundo?

Primeiro show de intervalo da história da final da Copa do Mundo reunirá estrelas da música mundial em uma apresentação de 11 minutos voltada para arrecadação de recursos para educação

Madonna: novo álbum marca retorno da cantora ao pop dançante após sete anos (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation/Getty Images)

Madonna: novo álbum marca retorno da cantora ao pop dançante após sete anos (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 8 de julho de 2026 às 16h39.

Última atualização em 8 de julho de 2026 às 16h42.

A final da Copa do Mundo de 2026 marcará um momento inédito na história do torneio. Pela primeira vez, a decisão do Mundial terá um show de intervalo, reunindo Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS como atrações principais.

O espetáculo acontecerá no dia 19 de julho, durante a decisão da Copa do Mundo, no Metflife Stadium. A apresentação terá duração de 11 minutos e será organizada pela FIFA em parceria com a Global Citizen.

Além dos quatro artistas principais, o show também contará com apresentações de Burna Boy, do maestro Gustavo Dudamel e do PS22 Chorus, coral formado por estudantes de uma escola pública de Staten Island, em Nova York.

O Coldplay também participa da apresentação, que tem curadoria de Chris Martin, vocalista da banda. Personagens dos Muppets, como Kermit e Miss Piggy, também farão participações especiais.

Primeiro show de intervalo da história da Copa

Segundo a FIFA e a Global Citizen, esta será a primeira vez que a final da Copa do Mundo terá um show de intervalo nos moldes de grandes eventos esportivos. A expectativa é reunir artistas de diferentes partes do mundo em uma única apresentação.

Em comunicado oficial, Justin Bieber afirmou que está feliz por integrar o projeto.

"A Copa do Mundo da FIFA reúne o mundo de uma forma que nada mais consegue. Sou grato por fazer parte deste show do intervalo e ainda mais por saber que ele já está ajudando a ampliar o acesso à educação para crianças em todo o mundo", declarou o cantor.

Para Hugh Evans, cofundador e CEO da Global Citizen, o espetáculo tem potencial para entrar para a história da televisão.

"Esta é a maior reunião de artistas unidos por uma causa desde o Live Aid e pode se tornar os 11 minutos de apresentação musical mais assistidos da história das transmissões", afirmou.

Show ajudará a financiar educação

Além do caráter musical, o evento também tem um objetivo beneficente. O show apoiará o FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa criada para arrecadar US$ 100 milhões destinados à ampliação do acesso à educação de qualidade e ao futebol para crianças em todo o mundo.

Segundo os organizadores, o fundo já ultrapassou US$ 50 milhões arrecadados. Durante toda a Copa do Mundo de 2026, US$ 1 de cada ingresso vendido para as partidas será destinado ao projeto.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a educação é a principal causa apoiada pelo espetáculo e destacou a participação de Justin Bieber, Madonna, Shakira e BTS na iniciativa.

Quando será a final da Copa do Mundo?

A final da Copa do Mundo de 2026 será disputada no domingo, 19 de julho, no Metflife Stadium, nos Estados Unidos. O show acontecerá durante o intervalo da decisão.

Onde assistir ao show do intervalo da final da Copa do Mundo 2026 ao vivo?

O show será exibido durante a transmissão da final da Copa do Mundo de 2026. No Brasil, a partida e a apresentação poderão ser acompanhadas pelas emissoras e plataformas que detêm os direitos de transmissão do torneio.

Os direitos de exibição da Copa do Mundo de 2026 estão divididos entre diferentes emissoras de TV e serviços de streaming, sendo que a Cazé TV detém os direitos de todos dos jogos.

Como o espetáculo acontecerá no intervalo da decisão do Mundial, não será necessário acessar uma transmissão separada para assistir às apresentações.

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