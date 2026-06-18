Última temporada de 'O Urso' terá trilha sonora feita por lenda de Hollywood

A quinta e última temporada de "O Urso" ("The Bear") pode contar com um nome de enorme prestígio em sua equipe criativa. O compositor Hans Zimmer apareceu listado como responsável pela trilha sonora dos novos episódios, segundo uma informação descoberta por fãs e compartilhada no Reddit.

Ainda não há informações sobre como será a trilha sonora da quinta temporada e também permanece incerto qual abordagem Hans Zimmer adotaria na série.

Conhecido por trabalhos grandiosos em franquias como "Duna", "Interestelar" e "O Rei Leão", Hans Zimmer construiu uma carreira marcada por trilhas épicas e emocionais.

Fã notou que Hans Zimmer está listado nos compositores da quinta temporada de 'O Urso' (Reprodução / Reddit)

Elenco retorna para a despedida

O elenco principal volta para a reta final da produção, incluindo Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Abby Elliott.

Desde que chegou às telas em 2022, a série acumulou fãs ao redor do mundo. A história segue Carmy, um jovem chef que herda a lanchonete da família e enfrenta o desafio de elevá-la ao patamar de um restaurante renomado após um acontecimento traumático.

A quinta e última temporada de "O Urso" chega ao Disney+ em 25 de junho. Os oito episódios que encerram a história serão lançados de uma só vez na plataforma. As quatro temporadas anteriores também permanecem disponíveis para os assinantes.