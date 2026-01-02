'Tales From 85': o que se sabe sobre o spin off de 'Stranger Things'

Para os fãs que ainda estão superando o fim da série, o clima não é exatamente de despedida. O universo de "Stranger Things" ganhará um spin-off animado confirmado pelos irmãos Duffer.

Intitulada "Stranger Things: Tales from ’85", a produção está em desenvolvimento e foi mencionada pelos criadores em entrevistas recentes à imprensa.

A animação se passa entre os eventos da segunda e da terceira temporada. A história acompanha Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max em um novo mistério paranormal. O enredo inclui elementos ligados ao Mundo Invertido, já apresentado ao longo da série principal.

Segundo os irmãos Duffer, o projeto expande o universo da franquia sem alterar a conclusão da trama. Até o momento, não há informações sobre data de estreia, número de episódios ou elenco de vozes. A animação integra um conjunto de dois projetos derivados atualmente em desenvolvimento.

O que se sabe sobre 'Stranger Things: Tales from ’85'

"Stranger Things: Tales from ’85" (ou "Stranger Things: Histórias de 85", no título em português) é uma série animada ambientada entre a segunda e a terceira temporada da produção original.

A história se passa em 1985 e acompanha o grupo de personagens já conhecidos da franquia em novas situações ligadas ao sobrenatural. A proposta é revisitar esse período da cronologia da série com aventuras inéditas, mantendo conexão com os eventos já apresentados.

A trama volta a explorar a influência do Mundo Invertido na cidade de Hawkins, com novos mistérios e ameaças surgindo ao longo da narrativa. Também é mencionada a introdução de uma nova personagem, chamada Nikki, que se junta ao grupo durante as investigações.

Até o momento, os irmãos Duffer não divulgaram detalhes sobre a nova animação.