Nova série de 'Peaky Blinders' terá estrela de 'Stranger Things' no elenco

O universo dos gangsters mais conhecidos da Inglaterra está de volta. O ator Charlie Heaton foi anunciado nesta sexta-feira por BBC e Netflix como Charles Shelby, nas primeiras imagens divulgadas da sequência ainda sem título de "Peaky Blinders".

Heaton é conhecido por seu papel como Jonathan Byers em "Stranger Things". Ele irá interpretar o filho de Tommy Shelby, personagem de Cillian Murphy na série original. O elenco também terá Jamie Bell como Duke Shelby, meio-irmão de Charles.

Além de Bell e Heaton, o elenco inclui Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch e Lucy Karczewski.

A série terá seis episódios e será centrada na nova geração da família Shelby após a saída de Tommy no filme derivado "O Homem Imortal".

Série será ambientada após a Segunda Guerra Mundial

Segundo a sinopse oficial divulgada pelas empresas, Charles Shelby lutou em uma guerra violenta e agora tenta viver uma rotina comum. Ele não vê seu irmão Duke há anos e rompeu laços com a gangue Peaky Blinders e com o estilo de vida da família.

A nova produção está em andamento em Birmingham, na Inglaterra, e será ambientada uma década após a Segunda Guerra Mundial.

Quando estreia a nova série de 'Peaky Blinders'?

A série original foi criada por Steven Knight, que continua no comendo do universo Peaky Blinders.

A data de estreia ainda não foi definida. No Reino Unido, a série será exibida pela BBC. No restante do mundo, estará disponível na Netflix.