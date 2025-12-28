'Stranger Things': o que esperar do último episódio da série?

A série Stranger Things, um dos maiores fenômenos produzidos pela Netflix, está prestes a chegar ao fim. Faltando apenas o episódio final para encerrar a narrativa, os fãs seguem com dúvidas sobre o desfecho da história dos jovens de Hawkins e seu confronto com as forças sombrias do Mundo Invertido.

O que já foi lançado

Os episódios que compõem o Volume 2 da quinta temporada estrearam nessa quinta-feira, 25, na Netflix. Eles trouxeram um aprofundamento nos mistérios da série, revelações sobre o funcionamento do Mundo Invertido, mais detalhes do plano de Vecna e a volta de personagens para a trama.

Neste bloco de episódios o público viu, por exemplo, a turma reunida para planejar o embate contra Vecna, além de momentos marcantes como os diálogos entre Kali e Eleven, a volta de Max do coma e a confissão de Will sobre sua identidade.

Além disso, os novos episódios também revelaram a origem científica do Mundo Invertido. Os personagens descobriram que ele funciona como um tipo de ponte interdimensional, que liga Hawkins a um lugar ainda mais sombrio.

O episódio final

Depois do Volume 2, lançado no Natal, falta apenas mais um episódio para encerrar de vez a história de Stranger Things. O fim definitivo da série está marcado para a virada do ano, dia 31 de dezembro de 2025, às 22h. O último episódio conta com 2 horas e 8 minutos de duração e deve fechar os principais arcos narrativos construídos ao longo de toda a franquia.

Os irmãos Duffer, criadores da série, prepararam esse episódio com grande escala de produção, prometendo uma conclusão à altura da história. A reta final concentra perguntas deixadas ao longo da temporada e até de temporadas anteriores. Entre elas estão o destino de personagens como Eleven, o que realmente significa o Mundo Invertido e como será o fim da ameaça de Vecna.