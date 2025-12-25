De Henry Creel a Vecna: a origem do monstro de Stranger Things

Antes de se tornar o ser monstruoso que aterroriza Hawkins com poderes psíquicos e um visual de pesadelo, Vecna era só um garoto chamado Henry Creel — e o primeiro superpoderoso dos laboratórios de Dr. Brenner, conhecido como 001.

Hoje, ele é o cérebro por trás de praticamente todos os eventos sobrenaturais da série Stranger Things, sendo oficialmente o grande antagonista da história, especialmente após as revelações da quarta temporada. Com a estreia da quinta temporada na quarta-feira, 26, volta a dúvida: quem, de fato, é Vecna e por que ele é tão importante assim?

De criança perturbada a entidade dominante

Vecna nasceu com habilidades telecinéticas e um olhar obsessivo por controle. Ainda jovem, matou a própria família e foi contido por Brenner, que o transformou em cobaia no Projeto Nina. Anos depois, ele manipula Eleven para escapar — e acaba sendo banido por ela para o Mundo Invertido, onde se transforma na criatura que conhecemos.

Com o tempo, Vecna se torna o senhor absoluto da dimensão paralela. Em Stranger Things 4, descobrimos que ele esteve por trás do Devorador de Mentes, dos Demogorgons e de cada anomalia desde o desaparecimento de Will Byers, em 1983.

Uma mente por trás do horror

Vecna não mata apenas por violência. Ele invade a mente de suas vítimas, expõe seus maiores traumas e as faz sofrer até o fim. Foi assim com Chrissy, Patrick e quase com Max.

Vecna quer fundir o Mundo Invertido com o mundo real, usando doze crianças com potencial psíquico como "vasos" para sua dominação total. E Will Byers pode ter sido seu primeiro experimento.

E o Devorador de Mentes?

Ainda há dúvidas sobre quem realmente manda no Mundo Invertido. Parte do público acredita que o Devorador de Mentes seja uma entidade superior, manipulando Vecna desde a infância. Um prequel teatral intitulado The First Shadow reacendeu essas teorias.

Mesmo assim, tudo aponta para Vecna como o último obstáculo a ser superado pelos heróis.

Vecna pode ser o vilão final. Mas talvez não esteja sozinho no topo.

