'Stranger Things' finalmente revela o que é o mundo invertido

Após quase uma década de especulações, "Stranger Things" enfim explicou de forma clara o que é o Mundo Invertido.

O Volume 2 da quinta e última temporada revelou que o local não é uma dimensão independente, mas sim um tipo de ponte instável entre mundos, criada a partir de um evento específico envolvendo Onze (interpretada por Millie Bobby Brown) ainda em 1983.

Em entrevistas ao The Hollywood Reporter e à Variety, os irmãos Matt e Ross Duffer confirmaram que a resposta sempre fez parte do plano da série.

Segundo eles, a mitologia foi pensada desde o início, mas deliberadamente guardada para o final. “É algo que estava ali desde a primeira temporada”, afirmou Matt Duffer, explicando que o mistério só seria totalmente revelado quando a história chegasse ao seu desfecho natural.

O que é o Mundo Invertido?

O Mundo Invertido surgiu em 6 de novembro de 1983, quando Onze fez contato psíquico com um Demogorgon que estava no Abismo, o verdadeiro mundo de origem das criaturas da série.

Esse contato criou um "buraco de minhoca" espacial instável, misturando características do mundo real com elementos do Abismo e resultando em uma cópia sombria da cidade de Hawkins naquele exato momento no tempo.

As entrevistas à Variety detalham que o Abismo já existia muito antes dos eventos da série.

Trata-se de um antigo plano habitado pelas criaturas e pela matéria consciente que viria a ser conhecida como Mind Flayer.

Quando Henry Creel foi banido para esse local, ainda criança, descobriu essas partículas e passou a moldá-las, criando uma mente coletiva que passou a controlar o ambiente.

Onze criou o Mundo Invertido?

O Volume 2 confirma que Onze não criou o Abismo, mas foi responsável por dar forma ao Mundo Invertido ao abrir a ligação entre os dois mundos.

“Sim, ela criou o Mundo Invertido”, disse Matt Duffer à Variety, ressaltando que isso aconteceu sob coerção e como resultado direto das experiências conduzidas no laboratório de Hawkins.

A série também esclarece o papel dos portais ao longo das temporadas. O primeiro deles, conhecido como “Mothergate”, permitiu que o Mundo Invertido começasse a contaminar Hawkins, apodrecendo plantações e criando túneis subterrâneos usados por criaturas como os Demodogs.

Ao fechar o portal, Onze interrompeu temporariamente essa ligação. Anos depois, novas aberturas — incluindo a criada sob o shopping Starcourt — restabeleceram o contato entre os mundos e permitiram a atuação direta de Vecna.

O plano final para destruir o Mundo Invertido

No Volume 2 da quinta temporada, Dustin Henderson apresenta a explicação definitiva: o Mundo Invertido é um "buraco de minhoca" espacial que conecta a Terra ao Abismo. A revelação permite ao grupo formular um plano final para destruí-lo, detonando a matéria exótica em seu núcleo e, assim, colapsando a ponte entre os mundos.

Para os Duffers, a resposta encerra um arco iniciado no primeiro episódio da série. “A história começou com o desaparecimento de Will e com esse lugar misterioso”, disse Ross Duffer ao The Hollywood Reporter. “Fazia sentido que o fim da série explicasse exatamente o que ele é e por que existe.”