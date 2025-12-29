Pop

'Bridgerton': quando estreia a 4ª temporada na Netflix? Veja trailer

Nova temporada já tem data marcada na Netflix e inicia uma nova fase para a família Bridgerton

'Bridgerton': quarta temporada estreia em duas partes no início de 2026 (Netflix)

'Bridgerton': quarta temporada estreia em duas partes no início de 2026 (Netflix)

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 05h02.

A Netflix confirmou que a aguardada quarta temporada da série "Bridgerton" chegará ao catálogo no início de 2026.

Os novos episódios serão lançados em duas partes: a primeira estreará em 29 de janeiro de 2026, e a segunda em 26 de fevereiro de 2026. Cada parte contará com quatro episódios, totalizando oito capítulos no total.

O que esperar da nova temporada

A quarta temporada adapta o terceiro livro da saga literária de Julia Quinn, "Um Perfeito Cavalheiro", e foca na história de amor entre Benedict Bridgerton e Sophie Baek, interpretada por Luke Thompson e Yerin Ha, respectivamente.

A trama traz um tom de conto de fadas ao estilo “Cinderela”, com Sophie como uma jovem de classe social mais humilde que captura o coração do irmão Bridgerton durante um baile mascarado.

A 4ª temporada de Bridgerton é a última?

A Netflix anunciou, em maio de 2025, que Bridgerton foi renovada também para a quinta e sexta temporada, garantindo a continuidade das histórias da família.

O anúncio foi feito junto à divulgação das informações sobre o novo ano da produção, ampliando a expectativa dos fãs sobre o futuro da franquia inspirada nos livros de Julia Quinn.

Veja o trailer da 4ª temporada de 'Bridgerton'

yt thumbnail
