'Não estamos tentando chocar' dizem Duffers sobre o final de 'Stranger Things'

A série "Stranger Things" chega ao seu grande final na próxima semana. Após quase dez anos, a virada de 2025 para 2026 coincidirá com o fim de um dos maiores símbolos da era do streaming.

Os fãs da saga de aventura estão, mais que nunca, levantando suas hipóteses sobre o final da série e os destinos de cada uma de suas personagens favoritas.

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores do fenômeno televisivo, afirmaram que o desfecho de "Stranger Things" foi pensado para ser coerente com a trajetória da série, e não para causar choque no público.

Em entrevistas ao The Hollywood Reporter e à Variety, os criadores comentaram os principais acontecimentos do Volume 2 da quinta e última temporada e falaram sobre as expectativas para o episódio final.

“Não estamos tentando chocar ou perturbar ninguém”, disse Matt Duffer ao THR. Segundo ele, a intenção é que o público chegue ao fim da história sentindo que os acontecimentos eram inevitáveis. “Espero que, quando as pessoas cheguem ao final, sintam que há algo inevitável no que acontece."

O que aconteceu no Volume 2 de 'Stranger Things 5'?

O Volume 2 trouxe revelações centrais da mitologia da série e fechou diversos arcos emocionais. Os episódios confirmaram que o Mundo Invertido é, na verdade, um tipo de “ponte” que conecta Hawkins a um outro plano, chamado de Abismo, local ligado à origem de Vecna.

Também foi revelado que Will possui poderes semelhantes aos de Vecna, herdados da conexão criada quando foi sequestrado ainda criança.

No terceiro episódio do Volume 2, “The Bridge”, Will assume sua sexualidade para a família e os amigos antes de decidir retornar ao Mundo Invertido ao lado de Onze para executar o plano final.

Os Duffers afirmaram que essa cena foi a que mais demandou tempo de escrita em toda a série. “Só queríamos acertar”, disse Ross Duffer. Matt acrescentou que o momento precisava ser verdadeiro tanto para o personagem quanto para o ator Noah Schnapp.

Outro ponto importante foi o despertar de Max, que consegue escapar do controle de Vecna, mas deixa pistas para que Holly encontre seu próprio caminho para sair do Abismo.

Segundo os criadores, essas resoluções foram essenciais para que os personagens chegassem ao confronto final “na mesma página”, emocional e narrativamente.

Quando estreia o final de 'Stranger Things'?

O episódio final da série, intitulado “The Rightside Up”, estreia em 31 de dezembro às 22h.

Os Duffers afirmaram que tomaram medidas extras para manter o desfecho em segredo, incluindo a distribuição limitada do roteiro e cuidados especiais no set.

Matt Duffer reforçou que o final não deve ser comparado a séries conhecidas por mortes chocantes.

“Não é Game of Thrones. Não haverá uma situação como o ‘Casamento Vermelho’”, afirmou.

Para ele, o objetivo é um encerramento satisfatório, mesmo com escolhas difíceis. “Como pode haver um final feliz aqui? Essa é a pergunta que levamos para o episódio final”, concluiu.