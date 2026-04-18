Menos regras, mais desempenho: as 3 lições do cofundador da Netflix

O cofundador da Netflix, Reed Hastings, ajudou a construir uma das culturas corporativas mais influentes do setor de tecnologia e entretenimento. À frente da empresa desde sua criação, em 1997, o executivo liderou a expansão da plataforma até transformá-la em uma das maiores do mundo no mercado de streaming.

Ao longo desse período, Hastings também se destacou por implementar um modelo de gestão baseado em alto desempenho, autonomia e transparência — princípios que passaram a orientar a forma como a companhia opera e toma decisões.

Essas ideias foram reunidas no livro "No Rules Rules: Netflix and the Culture of Reinvention", escrito em parceria com Erin Meyer, no qual o executivo detalha os pilares que moldaram a cultura da empresa. As informações são do Business Insider.

Empresa como equipe, não como família

Uma das principais diretrizes defendidas por Hastings é enxergar a empresa como uma equipe, e não como uma família. Na prática, isso significa priorizar desempenho e adequação ao cargo.

Profissionais que não atingem o nível esperado podem ser substituídos, mesmo quando apresentam resultados considerados apenas satisfatórios.

A proposta é manter um ambiente formado por profissionais altamente qualificados, em que o desempenho elevado de alguns impulsiona o restante da equipe.

Transparência como base da cultura

Outro ponto central da liderança de Hastings é a valorização da comunicação direta dentro da empresa.

Na Netflix, funcionários são incentivados a oferecer feedback honesto, inclusive para superiores. A transparência é vista como essencial tanto para reconhecer acertos quanto para corrigir falhas.

Essa abordagem busca reduzir barreiras hierárquicas e reforçar a responsabilidade individual dentro das equipes.

Menos regras e mais autonomia

Durante sua gestão, a Netflix adotou políticas flexíveis, com menos controles formais sobre o trabalho dos funcionários. Entre os exemplos estão a ausência de limites rígidos para férias e maior liberdade para decisões operacionais e criativas, desde que alinhadas aos objetivos da empresa.

Para Hastings, a redução de regras aumenta a agilidade e estimula a inovação, ao dar mais autonomia para que os profissionais tomem decisões.

Cultura que virou referência

O modelo implementado por Hastings se tornou referência no mundo corporativo e passou a ser estudado por empresas de diferentes setores.

O chamado “culture deck” (ou "apresentação da cultura", na tradução livre) da Netflix, documento que reúne os princípios da empresa, foi amplamente difundido no Vale do Silício e ajudou a consolidar a imagem da companhia como exemplo de gestão baseada em desempenho e liberdade.

Hastings deixou o cargo de CEO em 2023 e deve se afastar do conselho em junho. Mesmo assim, os princípios que ajudou a estabelecer seguem como base da cultura da empresa e continuam influenciando debates sobre liderança e inovação no cenário global.