'Hootie Frutti' do KATSEYE entra no Top 20 e feat 'indie' de Karol G surpreende no Spotify Global

O Spotify Global Top Songs é o ranking diário que reúne as músicas mais ouvidas na plataforma em todo o mundo. A lista considera os streams registrados no Spotify em diferentes países e mostra quais faixas estão concentrando maior audiência global naquele momento.

A atualização diária permite acompanhar mudanças rápidas no comportamento dos ouvintes, como novas estreias, músicas que ganham força após viralizar e faixas que conseguem permanecer entre as mais ouvidas por várias semanas.

Malcolm Todd conquista o primeiro lugar

Na atualização mais recente, "Earrings", de Malcolm Todd, ocupa o primeiro lugar do ranking. A música aparece à frente de "Dai Dai", de Shakira, e "Loser", do Tame Impala, que fecha o top 3.

O hit vem se consolidando como um dos grandes sucessos globais do cantor americano. A faixa já ultrapassou a marca de 591 milhões de reproduções no Spotify e chegou ao primeiro lugar do ranking diário global em mais de uma ocasião.

KATSEYE estreia entre os maiores destaques

A principal novidade entre as primeiras posições é "Hootie Frutti", do KATSEYE. A faixa é a maior nova entrada da atualização e aparece em 18º lugar no Spotify Global, com mais de 28 milhões de visualizações.

A música faz parte de “WILD”, terceiro EP do grupo, lançado em 14 de agosto. O projeto reúne cinco faixas e sucede "BEAUTIFUL CHAOS", lançado em 2025. "Hootie Frutti" ocupa a terceira posição da tracklist, ao lado de músicas como "Pinky Up", "Animal", "Bel Air" e "That Way".

O bom momento do EP também aparece nas paradas dos Estados Unidos. Segundo a Variety, “WILD” estreou em 1º lugar na Billboard 200, garantindo ao KATSEYE o primeiro número 1 de sua carreira na principal parada de álbuns do mercado americano.

Shakira mantém 'Dai Dai' no Top 3

Enquanto novas músicas chegam ao ranking, Shakira continua entre as primeiras posições com "Dai Dai", colaboração com Burna Boy para a Copa do Mundo Fifa de 2026.

Mesmo com o fim da competição, a faixa continuou registrando números altos no Spotify. "Dai Dai" chegou a passar 35 dias não consecutivos em primeiro lugar no Spotify Global ao longo de 2026, segundo dados da plataforma. Agora, mais de um mês depois da final do Mundial, a música permanece no Top 3 do ranking global.

'BbY WOW' cresce e chama atenção de Karol G

Outro destaque é "BbY WOW", de Karol G com Judeline e rusowsky. A música aparece atualmente em 20º lugar no Spotify Global e teve seu maior pico, até agora, no sábado, 22, ao chegar ao 16º lugar.

A performance ganha ainda mais relevância dentro do álbum "NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO" porque a faixa vem crescendo de forma orgânica, impulsionada pela repercussão entre os próprios ouvintes.

O movimento chama atenção quando comparado às colaborações mais estreladas do disco. As faixas de Karol G com Bruno Mars ("Still") e Drake ("Ahí"), dois dos nomes mais conhecidos da música, não aparecem no Top 50 Global na atualização atual.

O crescimento de "BbY WOW" também começou a chegar aos palcos. Depois que a música entrou no ranking, Karol G passou a incluí-la no setlist de seus shows mais recentes, dando mais espaço para uma faixa que ganhou força a partir da resposta do público.

Confira o top 10 do Spotify Top 50

O ranking foi atualizado nesta segunda-feira, 24 de agosto: