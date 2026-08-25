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Antes de escolher a faculdade, esses jovens já tiveram aula prática exclusiva de valuation com o BTG

Evento da Saint Paul levou economistas do BTG Pactual e gamificou aula de valuation para estudantes

(Divulgação)

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Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 14h33.

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Mais de 120 estudantes do ensino médio responderam, ao vivo, perguntas sobre valuation em um quiz gamificado durante o Next Gen Talk, evento da Saint Paul Escola de Negócios que reuniu jovens com profissionais do BTG Pactual para falar sobre carreira, mercado financeiro e escolhas de faculdade.

O encontro recebeu José Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, e Lorena Laudares, cientista política do banco, para uma conversa sobre economia, cenário político, hard skills e soft skills com adolescentes que ainda estão decidindo qual carreira seguir.

O que um economista de banco faz, na prática

Para Mansueto, o valor do encontro está em mostrar aos jovens como é o dia a dia de quem trabalha com economia dentro de um banco, incluindo dilemas comuns a qualquer início de carreira, como a escolha entre setor público e setor privado.

"Qualquer pessoa que hoje está nessa sala aqui pode ser um grande economista do setor privado, um grande administrador, ou então um grande economista do setor público, tudo tá no alcance deles", diz Mansueto.

O economista também comentou o formato do evento. "Foi uma iniciativa da Saint Paul muito bem-vinda e é muito importante a gente ter esse diálogo", diz.

Valuation em formato de jogo

Uma das atividades do dia transformou uma aula inteira de valuation em uma disputa pela ferramenta Kahoot.

Mais de 120 participantes responderam às perguntas em tempo real, em uma dinâmica pensada para aproximar um conteúdo técnico do interesse dos estudantes.

Victor Nohan, um dos participantes, é graduado em gestão de tecnologia da informação e pós-graduado em análise de dados. Ele foi ao Next Gen Talk para conhecer mais sobre o mercado financeiro e ouvir os palestrantes convidados.

"É um conteúdo que enriquece a vida de qualquer pessoa", diz Victor.

Trocar experiência com quem já está no mercado, antes mesmo de escolher a faculdade, foi o convite central do evento: entender de perto rotinas, carreiras e decisões que hoje parecem distantes, mas estão mais próximas do que os jovens imaginam.

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