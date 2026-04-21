Nova série de ‘Stranger Things’ estreia na Netflix nesta semana; veja o que esperar

Com o fim de "Stranger Things" em dezembro de 2025, a Netflix não demorou para revisitar o universo da série de sucesso. Nesta semana, a plataforma lança uma nova produção derivada da original.

A novidade é "Stranger Things: Histórias de 85", animação que chega ao catálogo nesta quinta-feira, 23, volta no tempo para contar uma história inédita que se passa entre os acontecimentos da segunda e da terceira temporada da série.

A trama acompanha Onze, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max tentando retomar a rotina em Hawkins após os eventos anteriores, em meio a jogos de RPG e dias aparentemente tranquilos.

Mas a calmaria não dura. Durante um inverno rigoroso, algo sinistro desperta sob o gelo e dá início a um novo mistério paranormal. A ameaça levanta dúvidas sobre sua origem, com possíveis conexões com o Mundo Invertido, o laboratório de Hawkins ou a algo ainda desconhecido.

Quais personagens voltam em 'Stranger Things: Histórias de 85'?

A animação traz de volta os personagens centrais, mas agora com novos dubladores na versão em inglês. Entre eles estão Brooklyn Davey Norstedt (Onze), Luca Diaz (Mike), Braxton Quinney (Dustin), Elisha “EJ” Williams (Lucas), Benjamin Plessala (Will) e Jolie Hoang-Rappaport (Max).

Entre os personagens novos está Nikki (Odessa A’zion), uma jovem recém-chegada à cidade que passa a integrar o grupo. Ela é acompanhada pela mãe, Anna (Janeane Garofalo), professora de biologia.

Outro personagem inédito é Daniel Fischer (Lou Diamond Phillips), funcionário de um mercadinho local.

Quem criou a nova série de 'Stranger Things'?

A série é criada por Eric Robles, conhecido por "As Terríveis Aventuras de Billy & Mandy", que atua como showrunner da animação.

Os irmãos Matt e Ross Duffer, criadores de "Stranger Things", participam como produtores executivos.

A animação é feita pelo estúdio Flying Bark Productions, responsável por "What If...?", da Marvel.

Veja o trailer de 'Stranger Things: Histórias de 85'