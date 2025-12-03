Spotify Wrapped 2025 já está disponível; saiba como acessar

O Spotify lançou nesta quarta-feira, 3, o Spotify Wrapped 2025, uma retrospectiva anual que revela as preferências de escuta dos usuários ao longo do ano. O recurso se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, permitindo aos usuários ver quais artistas, músicas e podcasts dominaram suas playlists.

Lançado originalmente em 2015 com o nome "Year in Music", o Spotify Wrapped começou com uma visão geral dos artistas mais ouvidos e dos padrões de consumo de música dos usuários.

No ano seguinte, em 2016, a funcionalidade foi rebatizada para "Spotify Wrapped" e, desde então, tem se tornado cada vez mais detalhada, com a inclusão de novos recursos a cada edição.

Versões anteriores do Wrapped trouxeram ferramentas como "The Music Evolution and Playlist", "Top Artist Reimagined" e "Music Video Playlist". Já em 2024, a plataforma integrou inteligência artificial no Wrapped, criando experiências como podcasts personalizados, playlists e até mesmo um DJ gerado por IA.

Como se preparar para acessar o Wrapped 2025

O Wrapped é disponibilizado no próprio aplicativo do Spotify, sem necessidade de configurações extras. Para garantir acesso, o usuário deve:

Ter uma conta gratuita ou premium ativa

Ter acumulado horas suficientes de escuta ao longo de 2025

Atualizar o app na App Store (iOS) ou Google Play (Android)

A plataforma também disponibiliza um QR code no site oficial, facilitando o download da versão mais recente do app. Clique aqui para acessar o link.

Onde o Wrapped aparece no aplicativo?

Assim que o recurso for liberado, o Spotify exibirá um banner na tela inicial do aplicativo com acesso direto ao conteúdo personalizado. A navegação é intuitiva, com histórias interativas, playlists exclusivas e mensagens de artistas.

Quem pode acessar o Wrapped?

Todos os usuários com conta ativa e histórico de escuta suficiente ao longo do ano terão acesso ao Wrapped. Não há distinção entre planos gratuitos ou pagos.

A funcionalidade é liberada globalmente, com adaptações regionais de idioma e cultura, o que amplia seu alcance e engajamento nas redes sociais.

O que fazer caso o recurso não apareça

Usuários que não visualizarem o Wrapped devem:

Verificar se o app está na versão mais recente

Confirmar se a conta foi usada regularmente em 2025

Limpar cache e reiniciar o aplicativo

Caso o histórico de escuta seja insuficiente, o recurso pode não estar disponível para o perfil em questão.

Por que manter o aplicativo atualizado?

Atualizações garantem compatibilidade com as ferramentas interativas, como animações, vídeos e playlists dinâmicas. Sem a versão mais recente, o app pode apresentar erros de carregamento ou falhas na exibição dos dados.