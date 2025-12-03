Pop

Veja os 10 artistas mais ouvidos no Spotify em 2025 no mundo

Bad Bunny foi o artista mais ouvido do streaming, assim como seu álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Taylor Swift: cantora é a segunda artista mais ouvida no mundo (Emma McIntyre/TAS24 / Colaborador/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11h02.

O Spotify lançou nesta quarta-feira, 3, o Spotify Wrapped 2025, uma retrospectiva anual que revela as preferências de escuta dos usuários ao longo do ano.

O recurso se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, permitindo aos usuários ver quais artistas, músicas e podcasts dominaram suas playlists.

Lançado originalmente em 2015 com o nome "Year in Music", o Spotify Wrapped começou com uma visão geral dos artistas mais ouvidos e dos padrões de consumo de música dos usuários.

No compilado de dados do ano, Bad Bunny foi o artista mais ouvido do streaming — assim como seu álbum mais famoso, DeBÍ TiRAR MáS FOToS. O artista porto-riquenho foi ouvido por mais de 19,8 bilhões de pessoas ao longo do ano.

No Brasil, com mais de +3.5 bilhões de streams, Henrique & Juliano conquistaram novamente o título de artistas mais reproduzidos no país.

Veja os 10 artistas mais ouvidos no Spotify em 2025 no mundo

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida

Veja as 10 músicas mais ouvidas no Spotify no mundo

  1. “Die With A Smile” by Lady Gaga and Bruno Mars
  2. “BIRDS OF A FEATHER” by Billie Eilish
  3. “APT.” by ROSÉ and Bruno Mars
  4. “Ordinary” by Alex Warren
  5. “DtMF” by Bad Bunny
  6. “back to friends” by sombr
  7. “Golden” by HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
  8. “luther (with sza)” by Kendrick Lamar and SZA
  9. “That’s So True” by Gracie Abrams
  10. “Wildflower” by Billie Eilish

Veja os 10 álbuns mais ouvidos no mundo em 2025

  1. DeBÍ TiRAR MáS FOToS by Bad Bunny
  2. KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) by KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
  3. HIT ME HARD AND SOFT by Billie Eilish
  4. SOS Deluxe: LANA by SZA
  5. Short n’ Sweet by Sabrina Carpenter
  6. MAYHEM by Lady Gaga
  7. You’ll Be Alright, Kid by Alex Warren
  8. I’m The Problem by Morgan Wallen
  9. GNX by Kendrick Lamar
  10. Un Verano Sin Ti by Bad Bunny

Veja os 10 podcasts mais ouvidos no mundo em 2025

  1. The Joe Rogan Experience
  2. The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
  3. The Mel Robbins Podcast
  4. Call Her Daddy
  5. This Past Weekend w/ Theo Von
  6. Huberman Lab
  7. Crime Junkie
  8. Modern Wisdom
  9. On Purpose with Jay Shetty
  10. The Tucker Carlson Show
