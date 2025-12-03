O Spotify lançou nesta quarta-feira, 3, o Spotify Wrapped 2025, uma retrospectiva anual que revela as preferências de escuta dos usuários ao longo do ano.
O recurso se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, permitindo aos usuários ver quais artistas, músicas e podcasts dominaram suas playlists.
Lançado originalmente em 2015 com o nome "Year in Music", o Spotify Wrapped começou com uma visão geral dos artistas mais ouvidos e dos padrões de consumo de música dos usuários.
No compilado de dados do ano, Bad Bunny foi o artista mais ouvido do streaming — assim como seu álbum mais famoso, DeBÍ TiRAR MáS FOToS. O artista porto-riquenho foi ouvido por mais de 19,8 bilhões de pessoas ao longo do ano.
No Brasil, com mais de +3.5 bilhões de streams, Henrique & Juliano conquistaram novamente o título de artistas mais reproduzidos no país.
Veja os 10 artistas mais ouvidos no Spotify em 2025 no mundo
- Bad Bunny
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Drake
- Billie Eilish
- Kendrick Lamar
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Arijit Singh
- Fuerza Regida
Veja as 10 músicas mais ouvidas no Spotify no mundo
- “Die With A Smile” by Lady Gaga and Bruno Mars
- “BIRDS OF A FEATHER” by Billie Eilish
- “APT.” by ROSÉ and Bruno Mars
- “Ordinary” by Alex Warren
- “DtMF” by Bad Bunny
- “back to friends” by sombr
- “Golden” by HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast
- “luther (with sza)” by Kendrick Lamar and SZA
- “That’s So True” by Gracie Abrams
- “Wildflower” by Billie Eilish
Veja os 10 álbuns mais ouvidos no mundo em 2025
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS by Bad Bunny
- KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film) by KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys
- HIT ME HARD AND SOFT by Billie Eilish
- SOS Deluxe: LANA by SZA
- Short n’ Sweet by Sabrina Carpenter
- MAYHEM by Lady Gaga
- You’ll Be Alright, Kid by Alex Warren
- I’m The Problem by Morgan Wallen
- GNX by Kendrick Lamar
- Un Verano Sin Ti by Bad Bunny
Veja os 10 podcasts mais ouvidos no mundo em 2025
- The Joe Rogan Experience
- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
- The Mel Robbins Podcast
- Call Her Daddy
- This Past Weekend w/ Theo Von
- Huberman Lab
- Crime Junkie
- Modern Wisdom
- On Purpose with Jay Shetty
- The Tucker Carlson Show