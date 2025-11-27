Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Spotify aumenta preços das assinaturas no Brasil; reajuste chega a 17,2%

Plano Família teve a maior alta e agora custa R$ 40,90 ao mês

SYMBOL - 28 January 2025, Baden-Württemberg, Rottweil: The application app of the Swedish audio streaming and media service provider Spotify can be seen on the display of an iPhone. Photo: Silas Stein/dpa (Photo by Silas Stein/picture alliance via Getty Images)

SYMBOL - 28 January 2025, Baden-Württemberg, Rottweil: The application app of the Swedish audio streaming and media service provider Spotify can be seen on the display of an iPhone. Photo: Silas Stein/dpa (Photo by Silas Stein/picture alliance via Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 13h51.

Última atualização em 27 de novembro de 2025 às 13h51.

O Spotify aumentou os preços de suas assinaturas no Brasil em setembro, pouco mais de dois anos após o último reajuste, em julho de 2023. Os valores mensais subiram entre 8,4% e 17,2%, dependendo do plano contratado.

Quanto custam os novos planos do Spotify?

O plano Premium individual passou de R$ 21,90 para R$ 23,90, alta de 9,1%.

A assinatura Universitária, voltada para os estudantes de ensino superior, aumentou de R$ 11,90 para R$ 12,90, reajuste de 8,4%.

No plano Duo, que oferece duas contas Premium, o valor mensal subiu 14,3%, de R$ 27,90 para R$ 31,90.

Já o plano Família, com até seis contas, registrou o maior aumento: 17,2%, de R$ 34,90 para R$ 40,90 ao mês.

 Veja, abaixo, um resumo dos novos valores:

  • Estudante: de R$ 11,90 para R$ 12,90 (8,4%);
  • Individual: de R$ 21,90 para R$ 23,90 (9,13%);
  • Duo: de R$ 27,90 para R$ 31,90 (14,3%);
  • Família: de R$ 34,90 para R$ 40,90 (17,2%).

O novo plano do Spotify já está valendo?

Sim, pois o reajuste aconteceu em setembro. No site da plataforma, já constam os novos preços do streaming no Brasil. O aumento nos preços foi aplicado em países da "Ásia do Sul, Oriente Médio, África, Europa, América Latina e região da Ásia-Pacífico", segundo a empresa.

"Para continuar inovando em nossos produtos e recursos, e proporcionar a melhor experiência possível, ocasionalmente atualizamos nossos preços", disse no comunicado sobre o reajuste.

Como fica o Spotify em relação aos concorrentes?

Após o reajuste, o Spotify passou a ter preços semelhantes — e, em alguns casos, superiores — aos de alguns concorrentes no mercado musical. A relação de custo varia segundo o perfil de uso e o número de usuários.

Hoje, o plano Família do YouTube Music é o mais caro entre as plataformas, enquanto as assinaturas estudantis de Apple Music e Spotify são as mais baratas.  Veja os valores dos outros serviços:

YouTube Music / YouTube Premium

  • Individual: R$ 26,90 por mês (opção anual por R$ 269);
  • Estudante: R$ 16,90 por mês;
  • Família (até 5 pessoas): R$ 53,90 por mês.

Deezer

  • Premium (1 conta): R$ 24,90 por mês;
  • Duo (2 contas): R$ 32,90 por mês;
  • Family (6 contas): R$ 39,90 por mês.

Apple Music

  • Universitário: R$ 11,90 por mês;
  • Individual: R$ 21,90 por mês;
  • Familiar: R$ 34,90 por mês.

O valor do Spotify deve subir de novo no próximo ano?

Ainda não há informações se o aplicativo avalia novos reajustes no Brasil em 2026, como o que está sendo preparado para o mercado dos EUA, segundo reportagem do Financial Times.

O Brasil é a segunda maior base de usuários do Spotify no mundo, com 4,65% do total global de assinantes. Os Estados Unidos lideram com 27,3% dos usuários, seguidos pelo Reino Unido, com 4,6%, segundo dados do site de estatísticas World Population Review.

Acompanhe tudo sobre:StreamingSpotifyMúsica

Mais de Pop

Quando estreia o Volume 2 da 5ª temporada de 'Stranger Things'?

Quem é Vecna, o principal vilão de Stranger Things

Foi o GTA 6? Vazamento expõe motivo das demissões na Rockstar

Dos recebidos à feira: Karol Pinheiro e Maqui querem ir além do YouTube

Mais na Exame

Mundo

Venezuela proíbe voos de seis companhias ao país, incluindo a Gol

Brasil

Rio de Janeiro libera spray para autodefesa de mulheres

Carreira

Melhore o seu perfil: comandos para brilhar no LinkedIn e no currículo

Marketing

Omnicom-IPG: por dentro da operação que criou a maior holding de publicidade