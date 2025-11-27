Spotify aumenta preços das assinaturas no Brasil; reajuste chega a 17,2%

O Spotify aumentou os preços de suas assinaturas no Brasil em setembro, pouco mais de dois anos após o último reajuste, em julho de 2023. Os valores mensais subiram entre 8,4% e 17,2%, dependendo do plano contratado.

Quanto custam os novos planos do Spotify?

O plano Premium individual passou de R$ 21,90 para R$ 23,90, alta de 9,1%.

A assinatura Universitária, voltada para os estudantes de ensino superior, aumentou de R$ 11,90 para R$ 12,90, reajuste de 8,4%.

No plano Duo, que oferece duas contas Premium, o valor mensal subiu 14,3%, de R$ 27,90 para R$ 31,90.

Já o plano Família, com até seis contas, registrou o maior aumento: 17,2%, de R$ 34,90 para R$ 40,90 ao mês.

Veja, abaixo, um resumo dos novos valores:

Estudante: de R$ 11,90 para R$ 12,90 (8,4%);

de R$ 11,90 para R$ 12,90 (8,4%); Individual: de R$ 21,90 para R$ 23,90 (9,13%);

de R$ 21,90 para R$ 23,90 (9,13%); Duo: de R$ 27,90 para R$ 31,90 (14,3%);

de R$ 27,90 para R$ 31,90 (14,3%); Família: de R$ 34,90 para R$ 40,90 (17,2%).

O novo plano do Spotify já está valendo?

Sim, pois o reajuste aconteceu em setembro. No site da plataforma, já constam os novos preços do streaming no Brasil. O aumento nos preços foi aplicado em países da "Ásia do Sul, Oriente Médio, África, Europa, América Latina e região da Ásia-Pacífico", segundo a empresa.

"Para continuar inovando em nossos produtos e recursos, e proporcionar a melhor experiência possível, ocasionalmente atualizamos nossos preços", disse no comunicado sobre o reajuste. Como fica o Spotify em relação aos concorrentes? Após o reajuste, o Spotify passou a ter preços semelhantes — e, em alguns casos, superiores — aos de alguns concorrentes no mercado musical. A relação de custo varia segundo o perfil de uso e o número de usuários. Hoje, o plano Família do YouTube Music é o mais caro entre as plataformas, enquanto as assinaturas estudantis de Apple Music e Spotify são as mais baratas. Veja os valores dos outros serviços: YouTube Music / YouTube Premium Individual: R$ 26,90 por mês (opção anual por R$ 269);

R$ 26,90 por mês (opção anual por R$ 269); Estudante: R$ 16,90 por mês;

R$ 16,90 por mês; Família (até 5 pessoas): R$ 53,90 por mês. Deezer Premium (1 conta): R$ 24,90 por mês;

R$ 24,90 por mês; Duo (2 contas): R$ 32,90 por mês;

R$ 32,90 por mês; Family (6 contas): R$ 39,90 por mês. Apple Music Universitário: R$ 11,90 por mês;

R$ 11,90 por mês; Individual: R$ 21,90 por mês;

R$ 21,90 por mês; Familiar: R$ 34,90 por mês.

O valor do Spotify deve subir de novo no próximo ano?

Ainda não há informações se o aplicativo avalia novos reajustes no Brasil em 2026, como o que está sendo preparado para o mercado dos EUA, segundo reportagem do Financial Times.

O Brasil é a segunda maior base de usuários do Spotify no mundo, com 4,65% do total global de assinantes. Os Estados Unidos lideram com 27,3% dos usuários, seguidos pelo Reino Unido, com 4,6%, segundo dados do site de estatísticas World Population Review.