Quando será lançado o Spotify Wrapped 2025? Veja a provável data de lançamento

Nos próximos dias, o Spotify deve lançar o Spotify Wrapped 2025, uma retrospectiva anual que revela as preferências de escuta dos usuários ao longo do ano. O recurso se tornou um verdadeiro fenômeno cultural, permitindo aos usuários ver quais artistas, músicas e podcasts dominaram suas playlists.

Lançado originalmente em 2015 com o nome "Year in Music", o Spotify Wrapped começou com uma visão geral dos artistas mais ouvidos e dos padrões de consumo de música dos usuários.

No ano seguinte, em 2016, a funcionalidade foi rebatizada para "Spotify Wrapped" e, desde então, tem se tornado cada vez mais detalhada, com a inclusão de novos recursos a cada edição.

Versões anteriores do Wrapped trouxeram ferramentas como "The Music Evolution and Playlist", "Top Artist Reimagined" e "Music Video Playlist". Já em 2024, a plataforma integrou inteligência artificial no Wrapped, criando experiências como podcasts personalizados, playlists e até mesmo um DJ gerado por IA.

Embora o Spotify ainda não tenha divulgado detalhes sobre o Wrapped 2025, incluindo a data exata de lançamento ou novos recursos, a empresa tem incentivado os usuários a continuarem ouvindo suas músicas favoritas e prometeu avisar quando a novidade estiver pronta.

Data de lançamento

Embora o Spotify não tenha confirmado oficialmente a data, o Wrapped costuma ser lançado entre o final de novembro e o começo de dezembro. Nos últimos sete anos, a recapitulação anual foi disponibilizada sempre após o feriado de Ação de Graças nos EUA, 27 de novembro.

Com base nos lançamentos dos últimos anos, a expectativa é que o Wrapped 2025 chegue na quarta-feira, 3 de dezembro.

Como acessar?

Para acessar o Spotify Wrapped 2025, os usuários precisam ter uma conta no serviço e algumas horas de escuta registradas. A plataforma sugere que os usuários mantenham seus aplicativos atualizados (iOS ou Android) para aproveitar a melhor experiência possível.

O Spotify nunca divulgou as datas exatas de coleta dos dados para o Wrapped. No entanto, é sabido que o processo de coleta começa no início de janeiro e vai até o final de novembro.