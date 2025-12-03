Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny é o artista do ano; veja retrospectiva

O tão aguardado Spotify Wrapped de 2025, uma retrospectiva interativa que mostra os dados de escuta acumulados ao longo do ano, está disponível na plataforma nesta quarta-feira, 3. No compilado de dados, Bad Bunny foi o artista mais ouvido do streaming — assim como seu álbum mais famoso, DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

O artista porto-riquenho foi ouvido por mais de 19,8 bilhões de pessoas ao longo do ano.

Com a ascensão em Wandinha e o sucesso do álbum Mayhem, Lady Gaga também entrou para a lista com a música mais ouvida do ano: Die With a Smile, feita em parceria com o cantor Bruno Mars.

No ranking do Brasil, os artistas Henrique e Juliano seguem no topo dos mais ouvidos do ano pelo segundo ano consecutivo. Foram mais de 3,5 bilhões de streams nos últimos 12 meses. A dupla sertaneja também está no topo do ranking dos álbuns mais ouvidos do Brasil em 2025, com Manifesto Musical 2 (Ao Vivo).

Entre os podcasts, o mais ouvido do Brasil foi Café com Deus Pai, que consolidou uma comunidade engajada e se tornou presença constante nas paradas.

Os artistas mais ouvidos do Spotify em 2025

Top Música (Global)

Top Artista Global: Bad Bunny

Com mais de 19,8 bilhões de streams globais, Bad Bunny é o Top Artista Global do Spotify em 2025 pela quarta vez, após ter conquistado o título também em 2020, 2021 e 2022.

” de , Top Álbum Global: DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny ,

Top Podcast (Global)

Top Podcast Global: The Joe Rogan Experience O podcast segue no topo das reproduções globalmente pelo sexto ano consecutivo.



Top Música (Brasil)

Top Artista Brasil: Henrique & Juliano Com mais de +3.5 bilhões de streams no país somente este ano, Henrique & Juliano seguem consolidando sua força no cenário musical e, em 2025, conquistam novamente o título de artistas mais reproduzidos no Spotify Brasil. A dupla se mantém no topo pelo segundo ano consecutivo, refletindo uma trajetória consistente nos fones dos brasileiros: foram o artista mais ouvido em 2024, top 2 em 2023 e 2022, top 5 em 2021 e top 2 em 2020. Ao longo da primeira década de operação do Spotify no Brasil (2014–2024), Henrique & Juliano também se firmaram como a dupla mais ouvida do país e o segundo artista mais ouvido no geral, reforçando seu impacto duradouro e sua conexão contínua com o público.

Top Música Brasil: Tubarões - Ao Vivo – Diego & Victor Hugo A canção da dupla conquistou o Brasil em 2025 e se tornou a música mais reproduzida no Spotify Brasil no ano. Lançada como parte do DVD Ao Vivo em Uberlândia, o hit já havia mostrado força ao alcançar o topo do Top 50 – Brasil da plataforma em abril, destacando-se pela combinação de letra reflexiva, melodia envolvente e uma sonoridade marcante. Formados em Uberlândia, Diego & Victor Hugo reafirmam, com “Tubarões”, sua relevância no sertanejo contemporâneo e seu poder de se conectar ao público brasileiro.

Top Álbum Brasil: Manifesto Musical 2 (Ao Vivo) – Henrique & Juliano Henrique & Juliano também conquista o álbum mais reproduzido no Spotify Brasil em 2025, fortalecendo ainda mais o domínio da dupla nas paradas nacionais. O feito sucede um 2024 igualmente marcante, ano em que os artistas emplacaram dois projetos no topo: “To Be (Ao Vivo em Brasília)” como o álbum nº1 e “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)” na segunda posição.



Top Podcast (Nacional)

Top Podcast Brasil: Café Com Deus Pai | Podcast oficial O podcast mais reproduzido do ano no Spotify Brasil em 2025, consolidou uma comunidade engajada e se tornou presença constante nas paradas.



Spotify Wrapped 2025: veja o seu

Na interação individual da plataforma, o Spotify fez algumas mudanças na interface do Wrapped e acrescentou novas páginas interativas.

Passando por descobrir sua “idade musical” a uma nova forma interativa de viver a Retrospectiva com amigos, a edição 2025 define um ranking de fã e a "festinha da retrospectiva", que transforma seus dados de escuta em um jogo ao vivo com amigos.

É importante garantir que o app esteja atualizado para a versão mais recente. A experiência personalizada pode ser acessada facilmente pelo feed de Retrospectiva na Home da plataforma.

Veja como está a Retrospectiva deste ano no Spotify

CLÁSSICOS RENOVADOS

Top Gêneros: O queridinho dos fãs está de volta para mostrar os gêneros que moldaram a sua trilha sonora neste ano. Quiz da Top Música: Adivinhe qual música embalou o seu ano nesse quiz interativo. Corrida do Top Artista: Assista à corrida pelo seu Top 1. Essa história mostra como seus cinco artistas favoritos foram mudando mês a mês no seu ranking pessoal. Top Músicas + playlist personalizada: Veja suas cinco músicas mais ouvidas do ano e receba a playlist das suas Top Músicas de 2025 agora com a contagem de quantas vezes você ouviu cada uma das suas 100 faixas mais tocadas.



NOVIDADES 2025