Spotify Wrapped 2025: Bad Bunny é o artista do ano; veja retrospectiva

O tão aguardado Spotify Wrapped de 2025, uma retrospectiva interativa que mostra os dados de escuta acumulados ao longo do ano, está disponível na plataforma nesta quarta-feira, 3. No compilado de dados, Bad Bunny foi o artista mais ouvido do streaming — assim como seu álbum mais famoso, DeBÍ TiRAR MáS FOToS.
O artista porto-riquenho foi ouvido por mais de 19,8 bilhões de pessoas ao longo do ano.
Com a ascensão em Wandinha e o sucesso do álbum Mayhem, Lady Gaga também entrou para a lista com a música mais ouvida do ano: Die With a Smile, feita em parceria com o cantor Bruno Mars.
No ranking do Brasil, os artistas Henrique e Juliano seguem no topo dos mais ouvidos do ano pelo segundo ano consecutivo. Foram mais de 3,5 bilhões de streams nos últimos 12 meses. A dupla sertaneja também está no topo do ranking dos álbuns mais ouvidos do Brasil em 2025, com Manifesto Musical 2 (Ao Vivo).
Entre os podcasts, o mais ouvido do Brasil foi Café com Deus Pai, que consolidou uma comunidade engajada e se tornou presença constante nas paradas.
Os artistas mais ouvidos do Spotify em 2025
Top Música (Global)
- Top Artista Global: Bad Bunny
- Com mais de 19,8 bilhões de streams globais, Bad Bunny é o Top Artista Global do Spotify em 2025 pela quarta vez, após ter conquistado o título também em 2020, 2021 e 2022.
- Top Música Global: “Die With A Smile” de Lady Gaga & Bruno Mars,
- Top Álbum Global: DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny,
Top Podcast (Global)
- Top Podcast Global: The Joe Rogan Experience
- O podcast segue no topo das reproduções globalmente pelo sexto ano consecutivo.
Top Música (Brasil)
- Top Artista Brasil: Henrique & Juliano
- Com mais de +3.5 bilhões de streams no país somente este ano, Henrique & Juliano seguem consolidando sua força no cenário musical e, em 2025, conquistam novamente o título de artistas mais reproduzidos no Spotify Brasil. A dupla se mantém no topo pelo segundo ano consecutivo, refletindo uma trajetória consistente nos fones dos brasileiros: foram o artista mais ouvido em 2024, top 2 em 2023 e 2022, top 5 em 2021 e top 2 em 2020.
- Ao longo da primeira década de operação do Spotify no Brasil (2014–2024), Henrique & Juliano também se firmaram como a dupla mais ouvida do país e o segundo artista mais ouvido no geral, reforçando seu impacto duradouro e sua conexão contínua com o público.
- Top Música Brasil: Tubarões - Ao Vivo – Diego & Victor Hugo
- A canção da dupla conquistou o Brasil em 2025 e se tornou a música mais reproduzida no Spotify Brasil no ano. Lançada como parte do DVD Ao Vivo em Uberlândia, o hit já havia mostrado força ao alcançar o topo do Top 50 – Brasil da plataforma em abril, destacando-se pela combinação de letra reflexiva, melodia envolvente e uma sonoridade marcante. Formados em Uberlândia, Diego & Victor Hugo reafirmam, com “Tubarões”, sua relevância no sertanejo contemporâneo e seu poder de se conectar ao público brasileiro.
- Top Álbum Brasil: Manifesto Musical 2 (Ao Vivo) – Henrique & Juliano
- Henrique & Juliano também conquista o álbum mais reproduzido no Spotify Brasil em 2025, fortalecendo ainda mais o domínio da dupla nas paradas nacionais. O feito sucede um 2024 igualmente marcante, ano em que os artistas emplacaram dois projetos no topo: “To Be (Ao Vivo em Brasília)” como o álbum nº1 e “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)” na segunda posição.
Top Podcast (Nacional)
- Top Podcast Brasil: Café Com Deus Pai | Podcast oficial
- O podcast mais reproduzido do ano no Spotify Brasil em 2025, consolidou uma comunidade engajada e se tornou presença constante nas paradas.
Spotify Wrapped 2025: veja o seu
Na interação individual da plataforma, o Spotify fez algumas mudanças na interface do Wrapped e acrescentou novas páginas interativas.
Passando por descobrir sua “idade musical” a uma nova forma interativa de viver a Retrospectiva com amigos, a edição 2025 define um ranking de fã e a "festinha da retrospectiva", que transforma seus dados de escuta em um jogo ao vivo com amigos.
É importante garantir que o app esteja atualizado para a versão mais recente. A experiência personalizada pode ser acessada facilmente pelo feed de Retrospectiva na Home da plataforma.
Veja como está a Retrospectiva deste ano no Spotify
CLÁSSICOS RENOVADOS
-
- Top Gêneros: O queridinho dos fãs está de volta para mostrar os gêneros que moldaram a sua trilha sonora neste ano.
- Quiz da Top Música: Adivinhe qual música embalou o seu ano nesse quiz interativo.
- Corrida do Top Artista: Assista à corrida pelo seu Top 1. Essa história mostra como seus cinco artistas favoritos foram mudando mês a mês no seu ranking pessoal.
- Top Músicas + playlist personalizada: Veja suas cinco músicas mais ouvidas do ano e receba a playlist das suas Top Músicas de 2025 agora com a contagem de quantas vezes você ouviu cada uma das suas 100 faixas mais tocadas.
NOVIDADES 2025
-
-
- Idade Musical: compara seus gostos musicais com pessoas da sua faixa etária, analisando o ano de lançamento das músicas que você mais ouve.
- Top Álbuns: destacamos os álbuns que você ouviu repetidamente.
- Mensagem do Podcaster: seus criadores favoritos também podem aparecer com mensagens dentro da sua Retrospectiva
- Ranking de Fãs: acha que é um dos maiores fãs do seu artista preferido? Agora você pode ver sua posição entre os ouvintes dele no mundo, com base nos minutos totais de reprodução.
- Clubes: essa funcionalidade celebra seus hábitos de streaming. Você será colocado em um dos seis Clubes — cada um representando um estilo único de ouvir música — e verá qual papel você desempenha nessa comunidade.
- Festinha da Retrospectiva: primeira vez apresentando o recurso interativo que transforma seus dados de escuta em um jogo ao vivo com amigos. Para participar, busque “Festinha da Retrospectiva” no Spotify ou acesse ao final da sua experiência personalizada.