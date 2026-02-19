Shows de Bad Bunny em São Paulo têm horário alterado; veja o que mudou

Bad Bunny: Datas em São Paulo passam a ter início mais cedo
Freelancer
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 08h20.
A Ticketmaster, empresa responsável pela criação, distribuição e vendas de ingressos de shows, confirmou uma mudança no horário das apresentações do cantor Bad Bunny em São Paulo, parte da sua turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Os dois shows que acontecem nesta sexta-feira, 20 e sábado, 21, no Allianz Parque foram antecipados em 30 minutos em relação ao cronograma original.
Inicialmente marcadas para começar às 21h, as apresentações agora têm início às 20h30, segundo a organização. A abertura dos portões do estádio continua programada para as 16h em ambos os dias, dando tempo para que o público se acomode e aproveite a estrutura antes da entrada do artista no palco.
Os ingressos para as duas datas estão esgotados, refletindo a enorme demanda pela passagem do artista pelo Brasil e a força global da sua turnê. A expectativa em torno dos shows em São Paulo é alta não apenas pelo público local, mas também pela repercussão internacional da temporada de apresentações de Bad Bunny.
O mês de fevereiro tem sido especial para Bad Bunny. Além das primeiras apresentações do porto-riquenho no Brasil estarem esgotadas, o cantor se tornou o primeiro latino a superar a marca de 110 milhões de ouvintes mensais no Spotify e também o primeiro nome, de qualquer estilo musical, a ocupar ao mesmo tempo as cinco primeiras posições do ranking global da plataforma durante seis dias seguidos.
Além disso, no último dia 8, Bad Bunny foi o primeiro artista latino a se apresentar sozinho no intervalo do Super Bowl, um dos palcos mais visados do mundo. Nas 24 horas seguintes ao show, o cantor registrou 98 milhões de reproduções oficiais apenas nos Estados Unidos. No Brasil, o crescimento foi ainda mais expressivo: os streams aumentaram 426% em relação à semana anterior, segundo dados da Billboard.
Bad Bunny também é o vencedor do Álbum do Ano, o prêmio mais requisitado do Grammy americano, conquistado no dia 3 de fevereiro. Ele conquistou o gramofone tanto no Grammy quanto no Grammy Latino, tornando-se o único artista do mundo a vencer essa categoria nas duas premiações na mesma temporada.
Para já entrar no ritmo dos shows, veja qual será a provável setlist do cantor nos shows dos dias 20 e 21 de fevereiro, baseados nas últimas apresentações do porto-riquenho:
Confira as informações completas: