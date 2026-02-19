Shows de Bad Bunny em São Paulo têm horário alterado; veja o que mudou

A Ticketmaster, empresa responsável pela criação, distribuição e vendas de ingressos de shows, confirmou uma mudança no horário das apresentações do cantor Bad Bunny em São Paulo, parte da sua turnê “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Os dois shows que acontecem nesta sexta-feira, 20 e sábado, 21, no Allianz Parque foram antecipados em 30 minutos em relação ao cronograma original.

Novo horário

Inicialmente marcadas para começar às 21h, as apresentações agora têm início às 20h30, segundo a organização. A abertura dos portões do estádio continua programada para as 16h em ambos os dias, dando tempo para que o público se acomode e aproveite a estrutura antes da entrada do artista no palco.

Ingressos esgotados

Os ingressos para as duas datas estão esgotados, refletindo a enorme demanda pela passagem do artista pelo Brasil e a força global da sua turnê. A expectativa em torno dos shows em São Paulo é alta não apenas pelo público local, mas também pela repercussão internacional da temporada de apresentações de Bad Bunny.

Astro vive seu melhor momento

O mês de fevereiro tem sido especial para Bad Bunny. Além das primeiras apresentações do porto-riquenho no Brasil estarem esgotadas, o cantor se tornou o primeiro latino a superar a marca de 110 milhões de ouvintes mensais no Spotify e também o primeiro nome, de qualquer estilo musical, a ocupar ao mesmo tempo as cinco primeiras posições do ranking global da plataforma durante seis dias seguidos.

Além disso, no último dia 8, Bad Bunny foi o primeiro artista latino a se apresentar sozinho no intervalo do Super Bowl, um dos palcos mais visados do mundo. Nas 24 horas seguintes ao show, o cantor registrou 98 milhões de reproduções oficiais apenas nos Estados Unidos. No Brasil, o crescimento foi ainda mais expressivo: os streams aumentaram 426% em relação à semana anterior, segundo dados da Billboard.

Bad Bunny também é o vencedor do Álbum do Ano, o prêmio mais requisitado do Grammy americano, conquistado no dia 3 de fevereiro. Ele conquistou o gramofone tanto no Grammy quanto no Grammy Latino, tornando-se o único artista do mundo a vencer essa categoria nas duas premiações na mesma temporada.

Setlist dos shows

Para já entrar no ritmo dos shows, veja qual será a provável setlist do cantor nos shows dos dias 20 e 21 de fevereiro, baseados nas últimas apresentações do porto-riquenho:

Ato de abertura (palco 1)

LA MuDANZA

Callaíta

PIToRRO DE COCO

WELTiTA (com Chuwi)

TURiSTA

BAILE INoLVIDABLE

NUEVAYoL

La Casita (palco 2)

CONCHo INTeRLUDE

VeLDÁ

Tití me preguntó

Neverita

Si veo a tu mamá

VOY A LLeVARTE PA PR

Me porto bonito

No me conoce remix

Bichiyal

Yo perreo sola

Efecto

Safaera

Diles

MONACO

Música surpresa

CAFé CON RON (com Los Pleneros de la Cresta)

Ato final (palco 1)

Ojitos lindos

La canción

KLOuFRENS

DÁKITI

El apagón

DtMF

EoO

DeBÍ TiRAR MáS FOToS' World Tour:

Confira as informações completas: