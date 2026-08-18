Vazamento do GTA 6: o que é verdade e o que é falso nas novas imagens divulgadas

Vazamento de vídeos e do mapa do aguardado GTA VI gera perdas bilionárias para a Take-Two Interactive, dona da Rockstar Games. (Divulgação)
Repórter
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 19h25.
Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 19h44.
Supostos vazamentos de gameplay do aguardado Grand Theft Auto VI começaram a circular em redes sociais como o X e o Reddit nesta terça-feira. A divulgação do material ocorre cerca de uma semana antes da transmissão de uma visão estendida do jogo na Netflix, e a autoria das publicações é atribuída a um grupo denominado Cyberleek.
O primeiro vídeo tem pouco mais de um minuto de duração. Nele, o protagonista Jason aparece na sacada de sua casa e, em seguida, arremessa uma bola de basquete em direção ao aro. O objeto acaba caindo em um corpo d'água próximo, apresentando uma reação de física realista.
A gravação também exibe elementos da HUD (Heads-Up Display), contendo dois ícones: um referente ao dinheiro de Jason e outro que, possivelmente, indica os fundos de sua residência — mecânica similar à do acampamento em Red Dead Redemption 2.
Um segundo trecho de gameplay divulgado pelo mesmo grupo, também com cerca de um minuto, destaca outros aspectos do jogo. As imagens mostram a dirigibilidade de veículos, o combate corpo a corpo e o comportamento da inteligência artificial dos motoristas, além de exibir o minimapa e os ícones do nível de procurado durante uma perseguição.
Até o momento, não há confirmação se o material divulgado é real ou se pertenceria a uma versão recente ou antiga do desenvolvimento do título, segundo o site Polygon.
Apesar da falta de posicionamento oficial, relatórios apontam que a desenvolvedora Rockstar Games já teria iniciado a derrubada de publicações nas redes sociais. De fato, diversas postagens contendo as gravações foram removidas do X, embora não seja possível confirmar se a ação partiu diretamente da produtora do jogo.
O calendário oficial do título segue com uma transmissão agendada para o dia 27 de agosto, evento que marcará o início da contagem regressiva para o lançamento oficial de GTA 6, previsto para 19 de novembro.
Sony surpreendeu os jogadores nesta semana ao divulgar um novo comercial de GTA 6 em suas redes sociais. A peça publicitária também deverá ser exibida na televisão e em campanhas digitais. Apesar da expectativa gerada, o anúncio não traz cenas inéditas de gameplay ou da história. Todo o conteúdo exibido já havia aparecido em trailers anteriores do jogo.
Segundo a Vice, o vídeo apresenta as imagens mais recentes de Grand Theft Auto 6 disponíveis até o momento. Entre os destaques está a cena em que Jason pilota sua motocicleta enquanto passa sob uma aeronave. Outro trecho mostra Lucia dirigindo um carro de fuga enquanto Jason salta para a traseira do veículo na tentativa de entrar nele. O comercial integra a campanha publicitária da PlayStation intitulada “It Happens on PS5”.
Em maio, o CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, revelou que a Rockstar Games firmou uma parceria exclusiva de marketing com a Sony para promover o novo título da franquia Grand Theft Auto. Na ocasião, o executivo também afirmou que novos trailers de GTA 6 seriam divulgados após a transmissão Netflix First Look, marcada para 27 de agosto. O novo comercial do PS5 parece fazer parte dessa estratégia de divulgação.
A sequência com Jason e Lucia dentro do carro, em especial, recebeu críticas de parte dos jogadores, segundo a Vice. No Reddit, um usuário comentou que “os gráficos da imagem parecem um pouco inferiores”. Outro foi além e afirmou que “a segunda imagem já parece um downgrade em comparação com os trailers”.