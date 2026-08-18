Vazamento do GTA 6: o que é verdade e o que é falso nas novas imagens divulgadas

Supostos vazamentos de gameplay do aguardado Grand Theft Auto VI começaram a circular em redes sociais como o X e o Reddit nesta terça-feira. A divulgação do material ocorre cerca de uma semana antes da transmissão de uma visão estendida do jogo na Netflix, e a autoria das publicações é atribuída a um grupo denominado Cyberleek.

O primeiro vídeo tem pouco mais de um minuto de duração. Nele, o protagonista Jason aparece na sacada de sua casa e, em seguida, arremessa uma bola de basquete em direção ao aro. O objeto acaba caindo em um corpo d'água próximo, apresentando uma reação de física realista.

A gravação também exibe elementos da HUD (Heads-Up Display), contendo dois ícones: um referente ao dinheiro de Jason e outro que, possivelmente, indica os fundos de sua residência — mecânica similar à do acampamento em Red Dead Redemption 2.

Um segundo trecho de gameplay divulgado pelo mesmo grupo, também com cerca de um minuto, destaca outros aspectos do jogo. As imagens mostram a dirigibilidade de veículos, o combate corpo a corpo e o comportamento da inteligência artificial dos motoristas, além de exibir o minimapa e os ícones do nível de procurado durante uma perseguição.

Autenticidade e ações de remoção

Até o momento, não há confirmação se o material divulgado é real ou se pertenceria a uma versão recente ou antiga do desenvolvimento do título, segundo o site Polygon.

Apesar da falta de posicionamento oficial, relatórios apontam que a desenvolvedora Rockstar Games já teria iniciado a derrubada de publicações nas redes sociais. De fato, diversas postagens contendo as gravações foram removidas do X, embora não seja possível confirmar se a ação partiu diretamente da produtora do jogo.

O calendário oficial do título segue com uma transmissão agendada para o dia 27 de agosto, evento que marcará o início da contagem regressiva para o lançamento oficial de GTA 6, previsto para 19 de novembro.

Novo comercial da Sony

Sony surpreendeu os jogadores nesta semana ao divulgar um novo comercial de GTA 6 em suas redes sociais. A peça publicitária também deverá ser exibida na televisão e em campanhas digitais. Apesar da expectativa gerada, o anúncio não traz cenas inéditas de gameplay ou da história. Todo o conteúdo exibido já havia aparecido em trailers anteriores do jogo.

Segundo a Vice, o vídeo apresenta as imagens mais recentes de Grand Theft Auto 6 disponíveis até o momento. Entre os destaques está a cena em que Jason pilota sua motocicleta enquanto passa sob uma aeronave. Outro trecho mostra Lucia dirigindo um carro de fuga enquanto Jason salta para a traseira do veículo na tentativa de entrar nele. O comercial integra a campanha publicitária da PlayStation intitulada “It Happens on PS5”.

Parceria com a Sony

Em maio, o CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, revelou que a Rockstar Games firmou uma parceria exclusiva de marketing com a Sony para promover o novo título da franquia Grand Theft Auto. Na ocasião, o executivo também afirmou que novos trailers de GTA 6 seriam divulgados após a transmissão Netflix First Look, marcada para 27 de agosto. O novo comercial do PS5 parece fazer parte dessa estratégia de divulgação.

A sequência com Jason e Lucia dentro do carro, em especial, recebeu críticas de parte dos jogadores, segundo a Vice. No Reddit, um usuário comentou que “os gráficos da imagem parecem um pouco inferiores”. Outro foi além e afirmou que “a segunda imagem já parece um downgrade em comparação com os trailers”.