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Após receita global de R$ 29,2 bi, Nissin aposta em ramen coreano e nova fábrica no Brasil

Companhia amplia portfólio no país, aposta em sabores asiáticos e prepara expansão da capacidade de produção a partir de 2027

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07h15.

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Após apostar em uma nova fábrica no Brasil, a Nissin Foods anunciou nesta terça-feira, 18, a ampliação do portfólio de macarrão instantâneo no país com duas frentes voltadas à culinária asiática: uma nova linha de Cup Noodles inspirada no Japão e a chegada da marca Geki, de rámen coreano.

Os produtos começam a chegar aos pontos de venda em outubro de 2026 e fazem parte de uma estratégia que combina expansão de categorias, adaptação de receitas ao consumidor brasileiro e investimento em comunicação para disputar ocasiões de consumo ligadas à cultura pop asiática.

A movimentação ocorre após a companhia japonesa apresentar desempenho financeiro positivo em 2025. Segundo dados apresentados pela companhia, no último ano foi registrada receita de 788,1 bilhões de ienes (equivalente a R$ 29,2 bilhões) e Ebitda de 99,6 bilhões de ienes (R$ 4,2 bilhões).

Do copo à matéria-prima: como a Nissin reaproveita embalagens de Cup Noodles

Em relação ao faturamento da Nissin Foods em sua operação global no ano passado, 56,8% veio das Américas. Na sequência, a China com 26%, a Europa com 9,4% e as nações da Ásia representaram 7,8%.

"A demanda pelos nossos produtos está aumentando e hoje também exportamos para cerca de dez países, incluindo China, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru e Colômbia. Esse é um movimento importante para a companhia", disse Takayuki Suzuki, presidente da Nissin Foods no Brasil.

Diante da força do continente americano, Suzuki classificou o Brasil como uma das principais nações internacionalmente valiosas para o grupo.

O lançamento dos novos produtos acompanha também os preparativos para a nova fábrica da Nissin no país, que será instalada em Ponta Grossa, no Paraná. As operações estão previstas para começar no início de 2027.

Esta será a terceira unidade de produção da empresa em território brasileiro. A Nissin já mantém fábricas em Ibiúna, no interior de São Paulo, e em Glória do Goitá, em Pernambuco.

Segundo o presidente da Nissin Brasil, a proposta é aumentar a capacidade de produção e expandir a linha de produtos.

"Neste ano queremos maximizar a produção nas fábricas verticais existentes. A partir de 2027, queremos acelerar o crescimento e impulsionar nossos produtos no Brasil", declarou o executivo.

A fábrica que será lançada no Paraná é vista pelo grupo japonês como o impulso para o desenvolvimento de novos produtos e a sustentabilidade de seu crescimento no país.

"A unidade de Ponta Grossa terá um papel importante na expansão da capacidade de produção de macarrão instantâneo, no desenvolvimento de produtos e também no fortalecimento das exportações", detalhou. "O Paraná está geograficamente próximo de mercados como Uruguai, Paraguai e Argentina, o que representa uma vantagem logística. Esse foi também um dos motivos para a escolha desta cidade para receber a nova fábrica".

Um outro lado do Japão

A linha “Na Ousadia do Japão” introduz, pela primeira vez no portfólio brasileiro da marca, o macarrão udon, tipo de massa japonesa de maior espessura, dentro do formato de copo.

A decisão permite à companhia usar uma marca já presente no mercado para oferecer uma textura e uma combinação de sabores diferentes das versões tradicionais vendidas no país.

A nova linha terá quatro opções. DanDan, de molho de gergelim japonês, e Curry, de curry japonês, utilizam a massa udon. O portfólio também inclui Chili Tomato, de tomate picante japonês, e Teriyaki, de frango teriyaki japonês. Ao colocar quatro receitas sob a mesma linha, a Nissin amplia o número de sabores associados à marca Cup Noodles e usa referências da culinária japonesa como elemento de diferenciação no ponto de venda.

A estratégia também passa pela embalagem. A identidade visual da linha utiliza referências às ruas de cidades japonesas. O recurso conecta produto, nome e comunicação a um mesmo território de marca, enquanto a variedade de receitas permite trabalhar diferentes níveis de familiaridade do consumidor com sabores associados à culinária japonesa.

  • Chili Tomato

    1/7 Chili Tomato (Chili Tomato)

  • Curry

    2/7 Curry (Curry)

  • Dandan

    3/7 Dandan (Dandan)

  • Geki Carbonara

    4/7 Geki Carbonara (Geki Carbonara)

  • Geki Frango Extremo

    5/7 Geki Frango Extremo (Geki Frango Extremo)

  • Geki Frango Picante

    6/7 Geki Frango Picante (Geki Frango Picante)

  • Teriyaki

    7/7 Teriyaki (Teriyaki)

Geki leva a Nissin para outra faixa de consumo

A segunda frente é a introdução da Geki, marca de macarrão instantâneo coreano que chega ao Brasil com produção nacional. A linha terá três versões: Carbonara, Frango Picante e Frango Picante Extremo. A companhia informa que as receitas foram desenvolvidas com adaptação ao paladar brasileiro, enquanto as embalagens indicam o nível de picância de cada produto.

Essa organização cria uma escala de entrada dentro da própria linha. Carbonara combina molho cremoso e nível menor de picância; Frango Picante ocupa a faixa intermediária; e Frango Picante Extremo é direcionado a consumidores habituados a concentrações maiores de pimenta. Com diferentes níveis de picância, a fabricante de massas tenta alcançar desde consumidores menos habituados à comida apimentada até quem busca sabores mais intensos.

Para a Nissin, a entrada nesse segmento ocorre em meio ao interesse do público brasileiro por conteúdos e gastronomia relacionados à cultura pop asiática. A empresa associa os dois lançamentos a essa demanda e afirma que a proposta é tornar esses sabores disponíveis em formatos de preparo rápido e com preços acessíveis. No entanto, a companhia não apresentou informações sobre preços, projeções de venda, participação esperada dos produtos no faturamento ou metas para as novas linhas.

Em relação ao portfólio, Cup Noodles e Geki cumprem funções distintas. A primeira usa uma marca já estabelecida pela companhia para introduzir uma nova massa e receitas japonesas. A segunda adiciona uma marca destinada especificamente ao repertório da culinária coreana. Dessa forma, a Nissin distribui a expansão entre extensão de uma marca existente e criação de uma nova opção dentro da operação brasileira.

A produção nacional da Geki é outro componente dessa estratégia. Ana Fossati, gerente de Marketing da Nissin Foods do Brasil, afirmou que a empresa decidiu incluir no portfólio uma linha específica para atender ao interesse pela culinária coreana e produzir esses itens no país.

“Ao trazermos a massa Udon para o portfólio e incluirmos uma linha específica para atender ao fenômeno da culinária coreana com produção nacional, não estamos apenas lançando novos sabores, mas democratizando o acesso a experiências gastronômicas autênticas e marcantes da cultura asiática”, disse Ana Fossati.

Como a cultura coreana se tornou tendência global no turismo

Estratégia combina streaming, eventos e degustação

A chegada dos produtos será acompanhada por um plano de comunicação 360°, expressão usada no mercado para campanhas que combinam diferentes canais e pontos de contato com o público. Entre as iniciativas previstas estão ativações em eventos, campanhas digitais com foco em plataformas de streaming e degustações nos pontos de venda em diferentes regiões do país.

A estratégia de marketing conecta mídia digital e experiência física: as plataformas de streaming entram na etapa de comunicação, enquanto as degustações aproximam o consumidor do produto no momento da compra. O plano também permite à companhia apresentar características que dependem da experiência de consumo, como textura do udon e intensidade de picância da Geki. O comunicado não informa o orçamento da campanha nem quais plataformas, eventos ou parceiros comerciais participarão das ações.

A escolha dos canais acompanha o posicionamento dos lançamentos. Ao relacionar os produtos à cultura pop asiática, a Nissin procura inserir Cup Noodles e Geki em espaços nos quais conteúdos ligados ao Japão e à Coreia do Sul já circulam. No varejo, a comunicação visual e as degustações cumprem outra função: apresentar uma proposta de produto que exige explicar sabores, formatos de massa e níveis de pimenta antes da decisão de compra.

“As novidades que apresentamos agora refletem a ambição de levar ousadia e inovação aos consumidores. Temos expandido gradualmente nossa atuação em mercados estratégicos, com novos lançamentos inspirados em diferentes tradições culinárias, sempre adaptados ao paladar e à realidade do consumidor brasileiro. Queremos que cada consumidor viva uma verdadeira imersão cultural a cada prato, com a praticidade, a qualidade e a segurança que só a líder da categoria pode oferecer”, explica a gerente de Marketing da Nissin Foods.

O movimento ocorre dentro de uma operação que já fabrica 55 produtos destinados ao consumidor brasileiro e outros 25 para exportação, dos quais 12 são exclusivos para mercados externos. Com Cup Noodles “Na Ousadia do Japão” e Geki, a empresa adiciona ao portfólio brasileiro uma nova massa no formato de copo e uma linha específica de rámen coreano.

Por outro lado, a companhia não informou quantas unidades pretende produzir, quais redes receberão primeiro os produtos nem qual participação espera alcançar com as novas linhas.

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