Durante turnê, AC/DC oferecerá ativação gratuita em São Paulo com shows, loja e pub

O retorno do AC/DC ao Brasil ocorre com três apresentações confirmadas para 24 e 28 de fevereiro e 4 de março, todas no Estádio MorumBIS, em São Paulo. A passagem da turnê Power Up, título do álbum lançado em 2020, também dará origem a uma ativação temática na capital paulista.

Batizada de AC/DC PWR UP House, a iniciativa será instalada no Tokio Marine Hall, na Zona Sul da cidade. O espaço funcionará entre 21 de fevereiro e 4 de março, com entrada gratuita e programação voltada aos fãs da banda australiana. O projeto replica o formato já apresentado na Europa e nos Estados Unidos.

Como a ativação vai funcionar?

A AC/DC PWR UP House integra a estratégia de engajamento da turnê Power Up, que leva o nome do 17º álbum de estúdio do grupo. A ativação combina venda de produtos oficiais, experiências presenciais e programação musical, em um modelo que busca concentrar o público antes das apresentações no estádio.

A realização em São Paulo acompanha o calendário das três datas no MorumBIS e centraliza as atividades em um único endereço, com logística conectada aos shows. O formato já foi adotado em outras cidades da turnê internacional, com foco em ampliar a permanência do público no entorno dos eventos ao vivo.

Programação

A proposta reúne experiências imersivas ligadas à trajetória do grupo, formado em 1973, na Austrália. O local contará com áreas temáticas como AC/DC Pub, loja oficial com produtos licenciados, apresentações de DJs e bandas, workshops, sorteios e exposição de memorabília associada à formação liderada por Angus Young.

Nos dias de shows no MorumBIS, a organização oferecerá serviço de transfer com saída e retorno ao próprio Tokio Marine Hall. As passagens para o transporte estarão disponíveis para compra antecipada no site oficial da casa de espetáculos.

Em datas sem apresentações do AC/DC no estádio, o horário de funcionamento será das 12h às 20h. Nos dias 24 e 28 de fevereiro e 4 de março, quando a banda sobe ao palco do Estádio do MorumBIS, a abertura ocorrerá às 10h, com encerramento às 20h.

Serviço

Data: 21 de fevereiro a 4 de março de 2026;

Local: Tokio Marine Hall, rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antônio, São Paulo- SP;

Horários: 12h às 20h;Entrada: Gratuita

Dias dos shows do AC/DC (24/02, 28/02 e 04/03): 10h às 20h

Transfer para os shows: vendas pelo site tokiomarinehall.com.br.