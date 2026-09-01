Lançamentos do Apple TV em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

Apple TV: o que chega ao streaming em setembro de 2026? (Apple TV / Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19h38.
O mês de setembro começa a todo vapor no streaming e a Apple TV traz uma seleção de filmes e séries de qualidade para o catálogo.
Entre os destaques para as séries, estão a 6ª temporada de Slow Horses, estrelada por Gary Oldman, e a comédia Brothers, com Matthew McConaughey e Woody Harrelson.
Já para os filmes, documentários e finais de temporada, chegam a comédia de ação Mayday, com Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, e o final da terceira temporada de Silo. Para quem ama a alta gastronomia e mistérios policiais, a docussérie Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin e o desfecho de Mulheres de Azul também garantem a diversão no catálogo.