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Lançamentos do Apple TV em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

'Slow Horses', 'Brothers' e o filme de ação 'Mayday' com Ryan Reynolds são os destaques do mês

Apple TV: o que chega ao streaming em setembro de 2026? (Apple TV / Divulgação)

Apple TV: o que chega ao streaming em setembro de 2026? (Apple TV / Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19h38.

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O mês de setembro começa a todo vapor no streaming e a Apple TV traz uma seleção de filmes e séries de qualidade para o catálogo. 

Entre os destaques para as séries, estão a 6ª temporada de Slow Horses, estrelada por Gary Oldman, e a comédia Brothers, com Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

Já para os filmes, documentários e finais de temporada, chegam a comédia de ação Mayday, com Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, e o final da terceira temporada de Silo. Para quem ama a alta gastronomia e mistérios policiais, a docussérie Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin e o desfecho de Mulheres de Azul também garantem a diversão no catálogo.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em setembro de 2026:

Séries que entram no Apple TV+ em setembro

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  • Silo: Final da Temporada 3 | 04/09/2026
  • Desaparecida: Temporada 1 | 09/09/2026
  • Slow Horses: Temporada 6 | 16/09/2026
  • Brothers: Temporada 1 | 23/09/2026
  • Mulheres de Azul: Final da Temporada 2 | 30/09/2026

Filmes, documentários e especiais em setembro

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  • Mayday | 04/09/2026
  • Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin | 25/09/2026
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