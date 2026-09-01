Lançamentos do Apple TV em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de setembro começa a todo vapor no streaming e a Apple TV traz uma seleção de filmes e séries de qualidade para o catálogo.

Entre os destaques para as séries, estão a 6ª temporada de Slow Horses, estrelada por Gary Oldman, e a comédia Brothers, com Matthew McConaughey e Woody Harrelson.

Já para os filmes, documentários e finais de temporada, chegam a comédia de ação Mayday, com Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, e o final da terceira temporada de Silo. Para quem ama a alta gastronomia e mistérios policiais, a docussérie Na Ponta da Faca: Buscando Estrelas Michelin e o desfecho de Mulheres de Azul também garantem a diversão no catálogo.

Confira a lista completa de lançamentos do Apple TV+ em setembro de 2026:

Séries que entram no Apple TV+ em setembro

Silo: Final da Temporada 3 | 04/09/2026

Desaparecida: Temporada 1 | 09/09/2026

Slow Horses: Temporada 6 | 16/09/2026

Brothers: Temporada 1 | 23/09/2026

Mulheres de Azul: Final da Temporada 2 | 30/09/2026

Filmes, documentários e especiais em setembro