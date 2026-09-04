Tem rodízio em SP no feriado de 7 de setembro?

O rodízio municipal de veículos será suspenso em São Paulo na segunda-feira, 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil.

A medida vale para automóveis e veículos pesados, como caminhões, e também suspende as restrições para fretados. As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas, mas a Zona Azul continuará seguindo a sinalização de cada local.

Por que o rodízio é suspenso no feriado?

A Prefeitura de São Paulo suspende o rodízio em razão do feriado da Independência do Brasil. A medida está prevista em decreto municipal e é anunciada pela Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

O rodízio é uma restrição de circulação adotada para organizar o trânsito nos horários de maior movimento. A regra considera o final da placa e o dia da semana.

Quais restrições ficam suspensas no dia 7?

Além do rodízio para automóveis, a Prefeitura informou que também não estarão em vigor:

Rodízio de veículos pesados, como caminhões;

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas no feriado.

E a Zona Azul?

O estacionamento rotativo pago, conhecido como Zona Azul, continuará funcionando conforme a sinalização existente no local. Por isso, antes de estacionar, o motorista deve verificar as regras da vaga.

Como fica o trânsito em São Paulo no feriado?

A suspensão do rodízio não significa que todas as vias estarão livres. A cidade terá programação especial para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte.

A CET realizará uma operação especial na região, das 5h às 14h, com interdições e alterações de circulação.

A Prefeitura também prevê uma operação especial para o feriado prolongado, de sexta-feira, 4, até terça-feira, 8 de setembro. A previsão das concessionárias é de que 2,5 milhões de veículos utilizem a malha rodoviária nos sentidos litoral e interior.

Para informações sobre trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, o canal oficial é o SP156.

O que abre e fecha em São Paulo no dia 7 de setembro?

Na capital, a Prefeitura informou que parques, centros esportivos e CEUs estarão abertos, enquanto alguns serviços municipais terão funcionamento alterado.

Saúde

As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), as AMAs/UBSs Integradas, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os hospitais municipais funcionarão normalmente no feriado. Nas AMAs/UBSs Integradas, as UBSs terão atendimento exclusivo para vacinação contra sarampo, gripe e multivacinação.

Parques e centros esportivos

Os parques municipais funcionarão normalmente, de acordo com os horários habituais de atendimento. Os 46 centros esportivos da capital também estarão abertos, conforme os horários de finais de semana e feriados.

CEUs

Os 63 Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos para a comunidade das 8h às 18h, com atividades culturais, esportivas, de lazer e convivência comunitária.

Minhocão e vias abertas

O Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, estará fechado para o trânsito e liberado para pedestres no sábado, domingo e segunda-feira, das 7h às 21h45.

Na Liberdade, algumas vias estarão abertas para pedestres das 9h às 16h. O programa Ruas Abertas será suspenso na Avenida Paulista no dia 7.

Mercados e sacolões

O funcionamento dos mercados e sacolões municipais será diferente conforme a unidade. Alguns estarão fechados, enquanto outros funcionarão em horários especiais. A Prefeitura recomenda consultar a programação oficial antes de sair de casa.

Assistência social

Os serviços de acolhimento e atendimento à população em situação de rua funcionarão normalmente. Já os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e os Centros POP estarão fechados.

Subprefeituras e atendimento ao público

As 32 subprefeituras estarão fechadas no feriado. As unidades do Descomplica SP, Fab Lab Livre SP e Telecentro Livre SP também não terão atendimento.

Ecopontos

Os ecopontos estarão abertos das 6h às 18h. Os pátios de compostagem funcionarão das 6h às 22h.

Quando o rodízio volta a funcionar?

O rodízio volta a seguir o calendário normal nos dias úteis seguintes, conforme as regras de circulação da cidade.