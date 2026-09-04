Tem rodízio em SP no feriado de 7 de setembro?

Feriado 7 de setembro: rodízio de veículos fica suspenso em SP (Levi Bianco/Getty Images)
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Publicado em 4 de setembro de 2026 às 17h30.
O rodízio municipal de veículos será suspenso em São Paulo na segunda-feira, 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil.
A medida vale para automóveis e veículos pesados, como caminhões, e também suspende as restrições para fretados. As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas, mas a Zona Azul continuará seguindo a sinalização de cada local.
A Prefeitura de São Paulo suspende o rodízio em razão do feriado da Independência do Brasil. A medida está prevista em decreto municipal e é anunciada pela Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito e pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
O rodízio é uma restrição de circulação adotada para organizar o trânsito nos horários de maior movimento. A regra considera o final da placa e o dia da semana.
Além do rodízio para automóveis, a Prefeitura informou que também não estarão em vigor:
As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas no feriado.
O estacionamento rotativo pago, conhecido como Zona Azul, continuará funcionando conforme a sinalização existente no local. Por isso, antes de estacionar, o motorista deve verificar as regras da vaga.
A suspensão do rodízio não significa que todas as vias estarão livres. A cidade terá programação especial para o desfile cívico-militar de 7 de Setembro, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte.
A CET realizará uma operação especial na região, das 5h às 14h, com interdições e alterações de circulação.
A Prefeitura também prevê uma operação especial para o feriado prolongado, de sexta-feira, 4, até terça-feira, 8 de setembro. A previsão das concessionárias é de que 2,5 milhões de veículos utilizem a malha rodoviária nos sentidos litoral e interior.
Para informações sobre trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, o canal oficial é o SP156.
Na capital, a Prefeitura informou que parques, centros esportivos e CEUs estarão abertos, enquanto alguns serviços municipais terão funcionamento alterado.
As Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), as AMAs/UBSs Integradas, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e os hospitais municipais funcionarão normalmente no feriado. Nas AMAs/UBSs Integradas, as UBSs terão atendimento exclusivo para vacinação contra sarampo, gripe e multivacinação.
Os parques municipais funcionarão normalmente, de acordo com os horários habituais de atendimento. Os 46 centros esportivos da capital também estarão abertos, conforme os horários de finais de semana e feriados.
Os 63 Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos para a comunidade das 8h às 18h, com atividades culturais, esportivas, de lazer e convivência comunitária.
O Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, estará fechado para o trânsito e liberado para pedestres no sábado, domingo e segunda-feira, das 7h às 21h45.
Na Liberdade, algumas vias estarão abertas para pedestres das 9h às 16h. O programa Ruas Abertas será suspenso na Avenida Paulista no dia 7.
O funcionamento dos mercados e sacolões municipais será diferente conforme a unidade. Alguns estarão fechados, enquanto outros funcionarão em horários especiais. A Prefeitura recomenda consultar a programação oficial antes de sair de casa.
Os serviços de acolhimento e atendimento à população em situação de rua funcionarão normalmente. Já os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e os Centros POP estarão fechados.
As 32 subprefeituras estarão fechadas no feriado. As unidades do Descomplica SP, Fab Lab Livre SP e Telecentro Livre SP também não terão atendimento.
Os ecopontos estarão abertos das 6h às 18h. Os pátios de compostagem funcionarão das 6h às 22h.
O rodízio volta a seguir o calendário normal nos dias úteis seguintes, conforme as regras de circulação da cidade.