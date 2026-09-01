Lançamentos da HBO Max em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de setembro chega com novos filmes e séries no streaming da HBO.

Entre os destaques para os filmes e especiais, estão Demon Slayer: Castelo Infinito, a fantasia de ação Nas Terras Perdidas, baseada na obra de George R.R. Martin, e o clássico O Último Samurai. Para quem acompanha a temporada de premiações, a transmissão ao vivo do Emmy Awards 2026 também promete agitar a plataforma no dia 14.

Nas séries e atrações semanais, os assinantes continuam acompanhando os episódios inéditos de Lanternas, o futebol com a UEFA Champions League, além de novas temporadas dos realities Masterchef Brasil e Bake Off Brasil: Mão na Massa.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em setembro de 2026:

Filmes e especiais que entram na HBO Max em setembro

No Caminho | 04/09/2026

O Atirador: Sem Noção | 04/09/2026

Scarlet | 04/09/2026

Colisão | 07/09/2026

As Faces da Verdade: Duplo Assassinato em Topeka | 10/09/2026

Morte e Mistério na Amazônia | 14/09/2026

Emmy Awards 2026 (AO VIVO) | 14/09/2026

Tubarão de Guerra | 18/09/2026

Confinada | 19/09/2026

Youth | 20/09/2026

O Último Samurai | 23/09/2026

4 Blocks Zero | 25/09/2026

Nas Terras Perdidas | 25/09/2026

Demon Slayer: Castelo Infinito | 29/09/2026

Séries, esportes e novos episódios em setembro