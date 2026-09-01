Lançamentos da HBO Max em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de setembro chega com novos filmes e séries no streaming da HBO.
Entre os destaques para os filmes e especiais, estão Demon Slayer: Castelo Infinito, a fantasia de ação Nas Terras Perdidas, baseada na obra de George R.R. Martin, e o clássico O Último Samurai. Para quem acompanha a temporada de premiações, a transmissão ao vivo do Emmy Awards 2026 também promete agitar a plataforma no dia 14.
Nas séries e atrações semanais, os assinantes continuam acompanhando os episódios inéditos de Lanternas, o futebol com a UEFA Champions League, além de novas temporadas dos realities Masterchef Brasil e Bake Off Brasil: Mão na Massa.
Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em setembro de 2026:
Filmes e especiais que entram na HBO Max em setembro
- No Caminho | 04/09/2026
- O Atirador: Sem Noção | 04/09/2026
- Scarlet | 04/09/2026
- Colisão | 07/09/2026
- As Faces da Verdade: Duplo Assassinato em Topeka | 10/09/2026
- Morte e Mistério na Amazônia | 14/09/2026
- Emmy Awards 2026 (AO VIVO) | 14/09/2026
- Tubarão de Guerra | 18/09/2026
- Confinada | 19/09/2026
- Youth | 20/09/2026
- O Último Samurai | 23/09/2026
- 4 Blocks Zero | 25/09/2026
- Nas Terras Perdidas | 25/09/2026
- Demon Slayer: Castelo Infinito | 29/09/2026
Séries, esportes e novos episódios em setembro
- Lanternas (Novos Episódios)
- UEFA Champions League | A partir de 08/09/2026
- A Rainha do Bisturi com Doutora Carol Brandão | 10/09/2026
- 90 Dias Para Casar
- Apenas um Show: As Fitas Perdidas
- Bake Off Brasil: Mão na Massa
- Irmãos à Obra: Sob Pressão
- Largados e Pelados
- Margarida: Faça Sua História Valer a Pena
- Masterchef Brasil
- Monstros de Deus
- Operação Fronteira Brasil
- Jovens Titãs em Ação!
- Peppa Pig
- Pesadelo na Cozinha com Gordon Ramsay
- Presidente Curtis
- Quilos Mortais México
- Roupa Suja
- Stuart Não Consegue Salvar o Universo
- Vida Remota
- Vivendo com o Inimigo