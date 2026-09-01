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Lançamentos da HBO Max em setembro de 2026: veja os filmes e as séries

O anime fenômeno 'Demon Slayer: Castelo Infinito', 'Nas Terras Perdidas' e a transmissão ao vivo do Emmy Awards são os destaques do mês

HBO Max: o que chega ao streaming em setembro de 2026? (Reprodução/HBO)

HBO Max: o que chega ao streaming em setembro de 2026? (Reprodução/HBO)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 19h46.

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O mês de setembro chega com novos filmes e séries no streaming da HBO.

Entre os destaques para os filmes e especiais, estão Demon Slayer: Castelo Infinito, a fantasia de ação Nas Terras Perdidas, baseada na obra de George R.R. Martin, e o clássico O Último Samurai. Para quem acompanha a temporada de premiações, a transmissão ao vivo do Emmy Awards 2026 também promete agitar a plataforma no dia 14.

Nas séries e atrações semanais, os assinantes continuam acompanhando os episódios inéditos de Lanternas, o futebol com a UEFA Champions League, além de novas temporadas dos realities Masterchef Brasil e Bake Off Brasil: Mão na Massa.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em setembro de 2026:

Filmes e especiais que entram na HBO Max em setembro

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  • No Caminho | 04/09/2026
  • O Atirador: Sem Noção | 04/09/2026
  • Scarlet | 04/09/2026
  • Colisão | 07/09/2026
  • As Faces da Verdade: Duplo Assassinato em Topeka | 10/09/2026
  • Morte e Mistério na Amazônia | 14/09/2026
  • Emmy Awards 2026 (AO VIVO) | 14/09/2026
  • Tubarão de Guerra | 18/09/2026
  • Confinada | 19/09/2026
  • Youth | 20/09/2026
  • O Último Samurai | 23/09/2026
  • 4 Blocks Zero | 25/09/2026
  • Nas Terras Perdidas | 25/09/2026
  • Demon Slayer: Castelo Infinito | 29/09/2026

Séries, esportes e novos episódios em setembro

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  • Lanternas (Novos Episódios)
  • UEFA Champions League | A partir de 08/09/2026
  • A Rainha do Bisturi com Doutora Carol Brandão | 10/09/2026
  • 90 Dias Para Casar
  • Apenas um Show: As Fitas Perdidas
  • Bake Off Brasil: Mão na Massa
  • Irmãos à Obra: Sob Pressão
  • Largados e Pelados
  • Margarida: Faça Sua História Valer a Pena
  • Masterchef Brasil
  • Monstros de Deus
  • Operação Fronteira Brasil
  • Jovens Titãs em Ação!
  • Peppa Pig
  • Pesadelo na Cozinha com Gordon Ramsay
  • Presidente Curtis
  • Quilos Mortais México
  • Roupa Suja
  • Stuart Não Consegue Salvar o Universo
  • Vida Remota
  • Vivendo com o Inimigo
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