Setembro Amarelo: suicídio entre jovens cresce nas Américas; veja sinais de alerta

Suicídio: mudanças de comportamento e sinais de sofrimento podem indicar a necessidade de apoio (Getty Images/Reprodução)
Redatora
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11h39.
O número de suicídios entre adolescentes e jovens adultos aumentou nas Américas nas últimas duas décadas. Em 2021, 18.157 pessoas de 10 a 24 anos morreram por suicídio na região, segundo dados divulgados pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).
O levantamento analisou dados de 35 países das Américas entre 2000 e 2021. Nesse período, a taxa de mortalidade nesse grupo passou de 5,7 para 7,84 mortes por 100 mil habitantes. O aumento corresponde a 38%, enquanto a taxa da população geral da região cresceu 17%.O suicídio é atualmente a terceira principal causa de morte entre pessoas de 10 a 24 anos nas Américas. O crescimento também foi mais rápido entre as mulheres e atingiu níveis especialmente preocupantes entre adolescentes de 10 a 14 anos.
Segundo a Opas, diferentes fatores podem contribuir para o aumento observado entre os jovens. Entre eles estão problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, além do uso de substâncias.
A organização também cita a exposição excessiva a ambientes digitais, o cyberbullying, a pressão social e o acesso a meios letais.
As evidências indicam que parte desses fatores pode ser prevenida ou tratada, principalmente quando identificada de forma precoce.
Em um comunicado, Renato Oliveira e Souza, chefe da Unidade de Saúde Mental e Uso de Substâncias da Opas, afirma que o cenário reforça a necessidade de ampliar a detecção e as intervenções em escolas e comunidades.
Alterações importantes no comportamento podem indicar que um adolescente ou jovem está passando por sofrimento emocional Afastamento de amigos e familiares, perda de interesse por atividades antes prazerosas e mudanças significativas no sono ou no apetite são alguns sinais que merecem atenção.
Também é importante levar a sério falas relacionadas à desesperança, à falta de sentido ou à vontade de morrer. Esses comentários não devem ser tratados como exagero ou tentativa de chamar atenção.
A presença desses sinais indica a necessidade de acolhimento e de busca por ajuda profissional. O acompanhamento deve considerar as necessidades específicas de cada pessoa.
A campanha Setembro Amarelo de 2026, promovida pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), tem como tema “Escutar é estar presente”. A iniciativa destaca a importância de ouvir pessoas que estejam enfrentando sofrimento emocional, com atenção e sem julgamentos.
A prevenção também envolve ações em escolas e comunidades. Segundo a Opas, programas de promoção da saúde mental e de desenvolvimento de habilidades socioemocionais podem fazer parte das estratégias preventivas.
A organização também recomenda melhorar a identificação precoce e o acompanhamento de pessoas em situação de risco.
Se você ou alguém que conhece está passando por sofrimento emocional ou pensando em suicídio, procure ajuda. Existem serviços gratuitos e confidenciais disponíveis no Brasil.