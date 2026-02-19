Ator de ‘Harry Potter’ faz pedido sobre elenco de série na HBO

Daniel Radcliffe, ator que deu vida a Harry Potter nos cinemas, fez um pedido em relação à nova série do universo das histórias de J.K. Rowling.

O ator solicitou que a imprensa evite comparar o elenco da nova série de Harry Potter, da HBO, com os atores dos filmes originais.

Em entrevista em vídeo ao site ScreenRant, o ator disse que perguntas constantes sobre ele, Emma Watson e Rupert Grint podem atrapalhar a experiência dos novos intérpretes.

Radcliffe afirmou que o novo elenco precisa ter espaço para seguir em frente sem a presença permanente do trio original.

Segundo o protagonista, a produção será “algo novo e diferente” e não deve ser tratada como uma repetição do que foi feito no cinema.

A nova série da HBO terá Dominic McLaughlin no papel de Harry Potter, com Arabella Stanton como Hermione Granger e Alastair Stout como Ron Weasley.

Recado sobre o reboot

Durante a conversa, Radcliffe mencionou que houve grande repercussão nas redes sociais quando os jovens atores foram anunciados.

Segundo ele, parte do público demonstrou preocupação com a exposição e com a pressão em torno do elenco infantil.

O ator disse que, se a intenção é proteger os novos nomes, uma medida prática seria evitar perguntas recorrentes sobre o elenco dos filmes.

Ele afirmou que não quer ser “um fantasma” na vida dessas crianças durante o início do trabalho na série.

Radcliffe também declarou que acredita que Dominic McLaughlin pode ter um desempenho melhor do que o dele, e que a nova produção seguirá um caminho próprio.

Cartas para os novos atores e apoio do elenco original

Além disso, Radcliffe contou que escreveu uma carta para Dominic McLaughlin após o anúncio do elenco. Para ele, o objetivo foi desejar uma boa experiência e incentivar o ator a se divertir durante as gravações.

O intérprete de Harry nos filmes disse que recebeu uma resposta do jovem ator e descreveu a troca como uma mensagem de apoio, sem intenção de interferir no projeto.

Rupert Grint, que interpretou Ron Weasley no cinema, também enviou uma carta para Alastair Stout. Em entrevista anterior à BBC, Grint afirmou que quis “passar o bastão” e desejar boa sorte ao novo intérprete.

Expectativa de Daniel Radcliffe com a nova série de ‘Harry Potter’

Radcliffe afirmou que assistiu aos próprios filmes da saga apenas uma ou duas vezes. Ele também disse que costuma evitar se ver em produções antigas.

Na entrevista, o ator declarou que tem interesse em mostrar o reboot da HBO aos filhos, e afirmou que acredita que pode ser uma experiência mais fácil para eles do que assistir aos filmes originais em que ele atuou.