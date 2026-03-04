'Todo Mundo em Pânico 6' tem estreia adiantada; veja nova data

O filme “Todo Mundo em Pânico 6” teve sua data de estreia antecipada após o lançamento do primeiro trailer oficial. A nova produção da franquia de comédia e terror chegará aos cinemas dos Estados Unidos em 5 de junho, uma semana antes do previsto inicialmente.

A informação foi divulgada pela revista Variety, citando o ator e roteirista Marlon Wayans, que retorna ao projeto como Shorty Meeks e também participa da escrita do roteiro.

Quando estreia 'Todo Mundo em Pânico 6'?

Com a mudança no calendário, “Todo Mundo em Pânico 6” será lançado nos Estados Unidos em 5 de junho.

No Brasil, o filme chega aos cinemas um dia antes, em 4 de junho, o que mantém o lançamento praticamente simultâneo entre os dois países.

O que esperar do novo filme

Assim como os filmes anteriores, a nova produção deve trazer paródias de produções populares do cinema de terror. Entre os títulos citados nas primeiras informações estão “Pecadores” e “A Hora do Mal”, além de outras referências ao gênero.

A franquia é conhecida por misturar terror e comédia, satirizando sucessos do cinema e da cultura pop.

A história da franquia 'Todo Mundo em Pânico'

O primeiro filme da série, “Todo Mundo em Pânico”, foi lançado em 2000, poucos anos depois do sucesso de produções como “Pânico” e “Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado”, que inspiraram várias das paródias.

Dirigido por Keenen Ivory Wayans, o longa arrecadou US$ 278 milhões nas bilheterias pelo mundo e contou com Anna Faris e Regina Hall entre os protagonistas.

O sucesso levou à produção de quatro continuações, com o último filme da franquia chegando aos cinemas em 2013.

Na época de seu lançamento, o primeiro “Todo Mundo em Pânico” também registrou uma das maiores estreias para um filme de terror com classificação indicativa para maiores, arrecadando US$ 42,5 milhões no primeiro fim de semana.