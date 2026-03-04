'Todo Mundo em Pânico 6' tem estreia adiantada; veja nova data

'Todo Mundo em Pânico 6': longa marca o retorno da franquia iniciada em 2000 pelos irmãos Wayans (Reprodução)
Publicado em 4 de março de 2026 às 20h49.
O filme “Todo Mundo em Pânico 6” teve sua data de estreia antecipada após o lançamento do primeiro trailer oficial. A nova produção da franquia de comédia e terror chegará aos cinemas dos Estados Unidos em 5 de junho, uma semana antes do previsto inicialmente.
A informação foi divulgada pela revista Variety, citando o ator e roteirista Marlon Wayans, que retorna ao projeto como Shorty Meeks e também participa da escrita do roteiro.
Com a mudança no calendário, “Todo Mundo em Pânico 6” será lançado nos Estados Unidos em 5 de junho.
No Brasil, o filme chega aos cinemas um dia antes, em 4 de junho, o que mantém o lançamento praticamente simultâneo entre os dois países.
Assim como os filmes anteriores, a nova produção deve trazer paródias de produções populares do cinema de terror. Entre os títulos citados nas primeiras informações estão “Pecadores” e “A Hora do Mal”, além de outras referências ao gênero.
A franquia é conhecida por misturar terror e comédia, satirizando sucessos do cinema e da cultura pop.
O primeiro filme da série, “Todo Mundo em Pânico”, foi lançado em 2000, poucos anos depois do sucesso de produções como “Pânico” e “Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado”, que inspiraram várias das paródias.
Dirigido por Keenen Ivory Wayans, o longa arrecadou US$ 278 milhões nas bilheterias pelo mundo e contou com Anna Faris e Regina Hall entre os protagonistas.
O sucesso levou à produção de quatro continuações, com o último filme da franquia chegando aos cinemas em 2013.
Na época de seu lançamento, o primeiro “Todo Mundo em Pânico” também registrou uma das maiores estreias para um filme de terror com classificação indicativa para maiores, arrecadando US$ 42,5 milhões no primeiro fim de semana.