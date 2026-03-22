Samira expõe possível voto contra Boneco e agita o BBB 26

A formação do próximo Paredão do BBB 26 na noite deste domingo, 22, já está movimentando os bastidores — e uma conversa na varanda pode ter entregado mais do que o esperado.

Nesta tarde, Ana Paula Renault, Milena e Samira discutiram possíveis votos e estratégias do jogo. A jornalista demonstrou preocupação com o movimento do grupo rival, mas foi surpreendida por uma revelação da colega.

Samira afirmou acreditar que os votos devem ir em Leandro Boneco, após uma conversa com Jonas Sulzbach. “Acho que o voto vai no Boneco. Confia em mim”, disse.

Conversa com Jonas levanta suspeitas

Ao detalhar o diálogo, Samira contou como a situação aconteceu. “Eu tava sentada ali, aí o Jonas tava falando em quem eu vou votar. Aí eu falei que 'não sei, voto é secreto'. Ele: 'Você não votaria no Boneco?'”, relatou.

A fala acendeu o alerta entre as sisters, que passaram a reavaliar o cenário da votação. Mesmo assim, Samira pediu descrição: não queria que a informação se espalhasse pela casa.

Ela ainda justificou seu posicionamento no jogo: “Por quê? Eu não sou alvo dele. Eu vou em quem votaria em mim”.

Grupo tenta definir estratégia

Durante a conversa, Ana Paula e Milena também cogitaram votar em Jonas, mas já trabalham com a possibilidade de não contar com o apoio de Gabriela, que ainda não definiu seu voto.

Milena apontou ainda um fator que pode influenciar a estratégia dos rivais: o medo de que Jonas escape no Bate e Volta. “Essa é a ideia deles, por isso não querem votar nele”, disse.

Ao tentar organizar os votos do grupo, Ana Paula afirmou: “Certeza mesmo só tem nós quatro”. Milena corrigiu na hora, destacando a dúvida de Samira.

A resposta da jornalista veio em tom de ajuste: seriam “quatro com o Boneco”.

Samira reage e clima pesa

A fala incomodou Samira, que reagiu imediatamente. “Não fala um negócio que eu estou pensando”, disse, deixando claro que ainda não decidiu seu voto.

Milena tentou encerrar o assunto de forma diplomática: “Você vai votar em quem você quiser, menina. O voto é seu”.

Com o Paredão se aproximando, o clima é de desconfiança — e qualquer conversa pode mudar completamente o jogo.