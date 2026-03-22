Alberto Cowboy rebate Ana Paula Renault e acusa estratégia em discussão no BBB 26

No Quarto Sonho de Voar, na madrugada deste domingo, 22, o clima voltou a esquentar no BBB 26 após comentários sobre os embates entre Alberto Cowboy e Ana Paula Renault. A conversa entre aliados trouxe novos desdobramentos da rivalidade dentro da casa.

Segundo relato de Marciele, Ana Paula teria afirmado que Cowboy “pega pilha” e “sai do personagem” durante as discussões no reality. A dançarina contou aos colegas que decidiu observar o comportamento da jornalista para verificar se a declaração seria repetida diretamente ao brother.

Ao tomar conhecimento da fala, Alberto Cowboy negou que se deixe abalar pelas provocações. O participante afirmou que apenas responde aos ataques e que não se considera alterado nas discussões. “Eu não pego pilha dela, eu só respondo”, declarou.

A situação ganhou novo capítulo quando Jordana avaliou que percebeu o brother mais exaltado nos últimos confrontos. Para a sister, Cowboy aparentou estar “bravo” e “nervoso”. O participante discordou da análise e atribuiu a impressão ao tom elevado utilizado pela adversária durante os embates.

De acordo com Cowboy, a postura de Ana Paula faz parte de uma estratégia de jogo. Ele afirmou que a jornalista costuma confrontá-lo apenas quando está acompanhada de aliados, o que, na visão dele, reforça as provocações. “Ela fala alto e depois diz que você está nervoso. A tática dela é essa”, disse.

Jordana concordou com a leitura e avaliou que o grupo adversário atua de forma coordenada dentro do BBB 26, especialmente em momentos de tensão que antecedem a formação do Paredão.