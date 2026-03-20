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BBB 26: Leandro está no paredão pela dinâmica 'Triângulo de Risco'

Chaiany, Leandro, Samira e Juliano disputaram uma dinâmica que levaria um deles ao paredão

BBB 26: Leandro escolheu a urna "errada" e foi emparedado (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: Leandro escolheu a urna "errada" e foi emparedado (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de março de 2026 às 23h06.

A semana no Big Brother Brasil 26 ganhou um novo elemento de tensão com a estreia do chamado “Triângulo de Risco”, uma dinâmica que já colocou quatro participantes em situação delicada antes mesmo da formação oficial do paredão.

Chaiany, Leandro Boneco, Samira e Juliano Floss foram os primeiros eliminados da Prova do Líder da última quinta-feira, 19,  e, por isso, acabaram automaticamente selecionados para a disputa. Cada um deles precisava escolher uma urna e em uma delas contaria com um bracelete. Quem escolhesse essa caixa estaria provisoriamente no Paredão.

Quem foi emparedado?

Leandro Boneco escolheu a urna de número 2 e foi emparedado pela dinâmica, pela menos até o sábado, 21, quando terá uma chance de escapar da berlinda e emparedar outro brother.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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